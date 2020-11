Hvor forsvinder mikroplastikken hen i Danmark?

Hvert år ender 4-12 millioner tons plastikaffald i verdenshavene. De store stykker plastik, som flyder rundt i overfladen, udgør kun mellem 5 og 15 pct. af affaldet. Spørgsmålet er, hvor resten af plastikken forsvinder hen?

De små nedbrydningsprodukter i form af mikroplastik, der måler under 5 millimeter og som opstår, når de store plastikstykker bliver flået i mindre stykker af vejr, vind, vand og sollys og synker ned i dybet.

Dette plastikmysterium har det danske forskningscenter MarinePlastic sat sig for at løse med den aktuelle ekspedition i dansk farvand som et centralt omdrejningspunkt, hvor de dels vil undersøge, hvor stor koncentrationen af mikroplastik er i dyr, i vandsøjlen og i havbunden og dels hvilken konsekvens forureningen får for havets fødekæde.