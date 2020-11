Vild udvikling: Vaccine fra Statens Serum Institut virker mod cluster-5

Der var nok mange morgenfriske lyttere af ’P1 Morgen’, der fik kaffen galt i halsen her til morgen, da professor og virusforsker Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut i en sidebemærkning kunne fortælle, at den nye vaccinekandidat, som han og hans kolleger har udviklet, virker mod den muterede minkvariant cluster-5, som statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde udtrykte bekymring for, fordi den kunne spænde ben for den verdensomspændende vaccineudvikling.

På et spørgsmål fra studieværten om den nye vaccine, som er statens egen, og som Folketingets Forretningsudvalg netop har valgt at støtte med knap 19 millioner kroner, svarer Anders Fomsgaard blandt andet:

»Vi har da ikke kunnet lade være med at teste de kaninantistoffer, vi har, over for cluster-5, og det virker. Om det også gælder andre folks vacciner, og om det også gælder menneskeantistoffer, det ved vi ikke, men foreløbig er det opmuntrende nyt i forhold til den mutation«, siger professoren.