10 spørgsmål til eksperterne: Hvis du kunne vælge, hvilken vaccine vil du så helst have stukket i armen?

Der bliver vaccineret på livet løs ude i den store verden med mere eller mindre godkendte vacciner mod corona. I Kina massevaccinerer de med en traditionel vaccine i form af inaktiveret coronavirus. I Rusland bruger de en harmløs forkølelsesvirus, der er udstyret med et gen fra coronavirus. Den stolte rumfartsnation har selvfølgelig opkaldt vaccinen efter den satellit, der skød gang i rumkapløbet, og har derfor døbt vaccinen Sputnik V.

I den vestlige verden er det de to godkendte rna-vacciner fra Moderna og Pfizer/BioNTech, som bliver sprøjtet ind i de blottede skuldre, så længe lager haves, og vaccinen fra AstraZeneca og Oxford University, som bygger på det samme vaccineprincip som den russiske, har fået en nødautorisation i England og Indien. Fredag blev vaccinen godkendt af både det europæiske lægemiddelagentur EMA og af EU-Kommissionen. Statens Serum Institut forventer, at den første leverance når Danmark i uge 6, altså om lidt over en uge.

I den bedste verden vil der således snart være en ny spiller på banen, når man møder op til vaccination i Danmark, og derfor vil man have muligheden for at blive stukket med hele tre vacciner. Hidtil har det været de to rna-vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der har været i sprøjterne.

Der er dog ikke frit valg på alle hylder, når man møder op. Man får den, som er til rådighed på dagen, og det er også den, man får, når man dukker op til det andet skud, der skal gøre ens system endnu stærkere over for den smitsomme virus. Den kommende uge vil Sundhedsstyrelsen tage stilling til, hvilke af de foreløbig tre godkendte coronavacciner fra henholdsvis AstraZeneca, Pfizer/BioNTech og Moderna, der skal tilbydes til hvilke målgrupper. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Selv om der ikke er valgfrihed i Danmark, har vi spurgt to vaccineeksperter, professor Søren Riis Paludan (SRP) fra Aarhus Universitet og forskningschef Peter Lawætz Andersen (PLA) fra Statens Serum Institut, om de vil foretrække en frem for en anden. Ikke ved at stille dem ét spørgsmål, men ti.