Tysk-østrigske forskere: Det er AstraZeneca-vaccinen, der udløser blodpropperne, og det kan formentlig behandles

Det Europæiske Lægemiddelagentur slog i går fast, at der er en mulig forbindelse mellem meget sjældne blodpropper og vaccinen fra AstraZeneca. Derfor vil blodpropper fremover være opført som en mulig bivirkning ved vaccinen. Men fordelene ved vaccinen overgår langt bivirkningerne, lød det samtidig igen og igen, og anbefalingen er derfor fortsat brug af vaccinen.

Især folk under 60 og flest kvinder er blevet ramt af blodpropper efter at have modtaget en vaccine fra AstraZeneca. Men udrulningen af vaccinerne i de forskellige lande har været så forskellig, at der ikke er evidens for at påstå, at ynge og kvinder har en højere risiko end andre for at blive ramt af blodpropper, oplyste EMA.