Robot skal skabe en bæredygtig og uudtømmelig energikilde

Småtingsafdelingen. Denne boble på undersiden af et rosmarinblad er mindre end diameteren på et hår. Det på trods er det lykkedes et forskerhold fra DTU at lave en robot, som kan finde de usynlige bobler og suge ren rosmarinolie ud af dem uden at skulle høste planten. Det kan være det første skridt mod en sand landbrugsrevolution.