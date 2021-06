Amazon-stifter tager ud i rummet sammen med sin bror

Amazon-stifter Jeff Bezos siger i en erklæring mandag, at han i juli tager ud i rummet sammen med sin bror Mark på det første bemandede togt fra sit rumselskab Blue Origin.

Foto: Isaiah Downing/Ritzau Scanpix

»Lige siden jeg var fem år, har jeg drømt om at rejse i rummet. 20. juli tager jeg på min første rumrejse sammen med min bror«, skriver Bezos på sin Instagram-profil.

Blue Origin oplyser, at Bezos og hans bror vil rejse sammen på den første bemandede mission i selskabets New Shepard-kapsel. Selskabet sælger en tredje plads om bord på en auktion. Der er allerede afgivet bud på 2,8 millioner dollar (op mod 21 millioner kroner) fra næsten 6.000 deltagere i 143 lande. Rejsen vil vare 10 minutter, hvoraf de 4 vil foregå på Kármánlinjen, som definerer grænsen mellem Jordens atmosfære og det ydre rum. Det genbrugelige raketsystem er navngivet efter Alan Shepard, som var den første amerikaner i rummet for 60 år siden.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Tabte udbud til Tesla-stifter

USA’s rumfartsadministration, Nasa, har valgt det private firma SpaceX til opgaven med at bygge et rumfartøj, som skal flyve de næste amerikanske astronauter til Månen så tidligt som i 2024. SpaceX, der ejes af Tesla-milliardæren Elon Musk, var i konkurrence med Bezos’ rumfirma og forsvarsleverandøren Dynetics om kontrakten, der har en værdi på 2,9 milliarder dollar. Det svarer til 18 milliarder kroner.

SpaceX blev i 2020 det første private firma til at sende mandskab til Den Internationale Rumstation (ISS) og bringe det sikkert tilbage igen. I sit bud på kontrakten fra Nasa har SpaceX foreslået at anvende sit rumfartøj ’Starship’, der er under udvikling med henblik på at sende astronauter og en last på op til 100 ton på fremtidige missioner til Månen og til Mars.

ritzau