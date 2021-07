Drømmen om en kvantecomputer i stuen er rykket nærmere

Når man læser ord som teleportation, superposition og sammenfiltring i en videnskabelig artikel, som netop er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Physics, så fornemmer man, at den svimlende kvanteteori, som Niels Bohr og de andre kvantepionerer formulerede for godt 100 år siden, for alvor er på vej til at kunne få en praktisk anvendelse.

Det er en forskergruppe fra DTU, der står bag ordvalget. Det er ikke, fordi det er lykkedes at teleportere danske fodboldfans foran fladskærme i København ind på Wembley stadion i London, så de kan se aftenens EM-finale mellem Italien og England live. Eller at få statsminister Mette Frederiksen til at være på Christiansborg og i EU-Parlamentet på samme tid.

Men det er sket på subatomart niveau, hvor fodboldfans og statsminister er udskiftet med lyspartikler, der kan teleporteres fra en lokation til en anden uden at skulle foretage en rejse. Samtidig er lyspartiklerne sammenfiltret, hvilket betyder, at hvis man påvirker en partikel, så vil det også påvirke en anden momentant og altså med en hastighed hurtigere end lysets.