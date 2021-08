Gode tarmbakterier holder hjernen ung

Hvis du i en ikke så fjern fremtid bliver mødt af annoncer, hvor du af virksomheder bliver opfordret til at få frosset dine børns afføring ned, er det skam alvorligt ment.

Forskning gennem de seneste fem år tyder på, at det tætte, rige og mangfoldige mikrobesamfund – som også med et fint ord kaldes mikrobiota – der findes i unge menneskers tarme og dermed i deres afføring, måske kan komme dem tilgode senere i livet og sikre dem en sund aldring af både krop og hjerne.

Der er en særlig god grund til at overveje dette fremtidsscenarium i dag. For i denne uge offentliggjorde et irsk forskerhold resultaterne fra et opsigtsvækkende forsøg, hvor de havde transplanteret afføring fra unge mus til ældre mus, som sendte dele af hjernen på de gamle mus på en foryngelseskur i bogstaveligste forstand.