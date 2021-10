Nobelpristagere er verdensmestre i at lave højre- eller venstrehåndede molekyler

Et molekyle kan dufte af citron eller appelsin, alt efter om det er spejlet den ene eller den anden vej. De to nobelpristagere David W.C. MacMillan og Benjamin List (til højre) har fået tildelt Nobelprisen i Kemi, fordi de har opfundet en revolutionerende katalysemetode, som sørger for, at et eksempelvis et duftmolekyle får den rigtige struktur, så det lugter, som det skal, når det er færdigfremstillet.