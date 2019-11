Henrik Føhns: Dine løbeture og din puls kan være blevet solgt i en 14 milliarder kroners handel

FOR ABONNENTER

Måske bruger du et Fitbit-armbåndsur, når du løber en tur i skoven for at måle distance, skridt, puls og antal forbrændte kalorier. Måske gemmer uret også din cykeltur til arbejdet. Og måske sover du også med uret på for at holde øje med hvilepuls og søvnmønster. Hvis du gør det, holder du sikkert også øje med din statistik i din Fitbit-app på din smartphone. Her har Fitbits algoritmer nemlig skabt et perfekt overblik over dine sundhedsdata, der ligger på Fitbits servere sammen med trænings- og sundhedsdata fra 28 millioner andre Fitbit-brugere.