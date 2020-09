Problemet er, at de vilde fortællinger om gigantiske hjernevaskemaskiner skaber frygt og handlingslammelse

En af vor tids store tech-historier handler om digital manipulation som det nye, hemmelige våben i politik. I den fortælling vandt Trump præsidentvalget, og Brexit blev stemt igennem, fordi datadrevne virksomheder som Cambridge Analytica havde fået fat i tusindvis af datapunkter om hver enkelt vælger og kunne målrette politiske budskaber direkte. Som den tidligere ansatte og whistleblower Christopher Wiley forklarede The Observer, så brugte Cambridge Analytica data fra Facebook til at »bygge modeller, som udnyttede, hvad vi vidste om folk, så vi kunne tale til deres indre dæmoner«.

Lige nu skaber det kommende amerikanske præsidentvalg nye bekymringer om at »intime data om 80 millioner kristne kan afspore valg i USA«, som denne avis skrev i sidste uge. Men spørgsmålet er, om databaser og digitale redskaber virkelig kan give direkte adgang til folks hjerner og impulser.

Der er ingen tvivl om, at sociale medier skaber helt nye muligheder for at påvirke vores adfærd. Google og Facebook høster data, fordi de kan give mere nuancerede indsigter end demografiske oplysninger som alder, indkomst og uddannelse. Ved at inkludere såkaldte psykografiske indsigter om folks personlighedstræk og holdninger kan man finde frem til grupper, der tænker ens og har samme behov, og målrette reklamer mere præcist. Det lyder jo både besnærende og skræmmende.