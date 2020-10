Sexisme-sager afslører tre nye sygdomme spredt af sociale medier

Donald Trump gør det i stor stil, og Frank Jensen gjorde det også i forbindelse med afsløringen af hans årelange seksuelle krænkelser af kvinder. Når mediehistorierne ruller og truer deres position og selvbillede, bruger mange politikere Twitter og Facebook til at give deres egne udlægninger eller nedtone problemerne.

Dagen efter offentliggørelsen af optagelsen med Trump, der blamerede sig med at kunne tage kvinder i skridtet, når det passede ham, skrev han på Twitter, at det »sandelig havde været nogle spændende 24 timer«. Og på Facebook prøvede Frank Jensen først at nedtone sin egen rolle og virke forundret over, at kvinder havde følt sig krænket af ham. Så fokuserede han på behovet for kulturændringer, som han gerne selv ville bidrage til. Og da presset blev for stort, og han gik af, lavede han et Facebook-opslag med et billede af sit barnebarn Kajsa og glædede sig over, at han nu kan »bruge mere tid med familien den kommende tid«.

Sociale medier er blevet et sted, hvor alle kan sige, hvad de vil, holde enetaler uden at blive afbrudt og fortælle historier, hvor det er svært at skelne mellem sandt og falsk.