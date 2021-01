Techgiganterne har lige blæst en amerikansk præsident omkuld

Der er mindst to grunde til, at onsdag 6. januar vil gå over i historien.

For det første var det dagen, da hundredvis af voldelige demonstranter gik til angreb på den amerikanske Kongres og udstillede sårbarheden af vores demokratier: en foreløbig kulmination på en accelererende demokratisk krise, der fra USA til Polen og Ungarn har rumlet gennem længere tid.

For det andet var det dagen, der for alvor fik techgiganter som Facebook og Twitter til at erkende deres rolle i den demokratiske krise: Det skete, da de efter kongresstormen fratog selveste USA’s præsident adgangen til de sociale platforme, han i fire år har brugt som afsæt for sine løgne og angreb på amerikansk demokrati og virkelighedsopfattelse.

Sat på spidsen: Manden, der siden 2017 har været betroet koderne til USA’s atomvåben, blev i 11. time af sit præsidentskab fundet for farlig til at have en konto på Facebook og Twitter af de to techkæmpers topchefer.

I et indlæg på netmediet Politico taler EU’s kommissær for det indre marked, Thierry Breton, om 6. januar 2021 som et nyt »11. september-øjeblik«: Ligesom al-Qaedas terrorangreb mod USA den septemberdag i 2001 førte til et paradigmeskift i vores opfattelse af verden og vores sikkerhed, så markerede onsdag i sidste uge et før og efter i de digitale platformes rolle i vores demokrati. En vigtig grænse flyttede sig, mener Thierry Breton: