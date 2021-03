Mikkel Flyverbom: Betal for din google-søgning, og red dit privatliv

I disse uger sker der noget med det internet, vi efterhånden har vænnet os til. Altså, det snagende internet, hvor vi hele tiden skal klikke »ja« til at lade os forfølge af klistrede cookies, som får de samme reklamer for produkter til at dukke op, når vi går ind på nye hjemmesider. Og det gratis internet, hvor de, der er bedst til at sælge reklamer, kan tage næsten alle pengene, uden selv at producere det indhold, som skaber trafikken og interessen blandt dem, der skal se reklamerne.

Det virker naturligt, for sådan fungerer internettet jo. Men de to grundpiller – overvågning uden reelt fravalg og reklameindtægter uden eget indhold – er ikke så solide, som de har været. Internettet kunne være anderledes, og lige nu dukker der sprækker op, som er værd at se nærmere på.

Det første nybrud er, at Google vil udfase brugen af såkaldte tredjeparts-cookies. Cookies er de små parasitter, der sætter sig fast på dig i digitale sammenhænge og indsamler data om din færden og gebærden. De mest uskyldige er de cookies, som hjemmesider bruger til at gemme dit password eller tælle dine besøg. Og de mest problematiske er de cookies, som en udefrakommende tredjepart sætter til at høste informationer om dig, uanset hvor på nettet du bevæger dig hen.

Hvis en nysgerrig cookie følger med i alle dine klik og søgninger, så kan den eksponere en masse oplysninger om sygdomme, lyster og andet, som du måske gerne vil holde privat eller ikke vil have reklamer for. Men nu siger Google, som selv er hovedarkitekten bag det snagende internet fuldt af cookies, at de vil skabe et »privatlivsfokuseret internet«, hvor vi ikke skal finde os i at blive sporet hele tiden.