Mikkel Flyverbom: Nu kan du se verden gennem Facebook-briller. Til stor skade for vores privatliv

Facebook har fået brilleproducenten Ray-Ban til at designe sit seneste forsøg på at udviske grænsen mellem sociale medier og resten af vores liv, så vi på sigt er online hele tiden. Ray-Ban Stories, som de hedder, gør noget så velkendt som et par briller til en digital dims, der minder om en smartphone. Brillerne er ikke særlig avancerede, men kan tage billeder og optage video og lyd og er forbundet til ens telefon, så man kan dele ting på de sociale medier. Brillerne kan også bruges til at foretage opkald uden at tage telefonen op af lommen og til at høre musik via indbyggede højttalere i stellet.

Produkter som Facebook-brillerne er en forlængelse af de digitale løsninger, der væver sig ind i alle dele af vores samfund. Techvirksomhedernes ambition er, at den fysiske verden på sigt skal kobles sammen med den digitale, så vi altid er på internettet og har digitale teknologier som et indbygget lag i vores hverdag – en form for udvidet virkelighed. Så kan du måske have en digital vejviser kørende på nethinden og høre musik direkte i øresneglen.