Danskere har masser af iværksætter-ideer, men vi vil hellere have BMW og efterløn end at tage chancen

Kyllingelår i ovnen er en af børnefamiliens favoritter, men hverdagsretten har én hage: Ungerne brænder let fingrene og får dem snasket ind i fedt og olie.

Derfor opfandt familiemor og rejsevejleder Karen Harder Hartvig i 2010 et silikoneomslag, som nemt kunne fungere som håndtag om varme kyllingelår. Opfindelsen skulle blive til en virksomhed med flere produkter og hendes nye levevej. Men otte år senere har hun stadig kun en enkelt prototype og et cvr-nummer.

»Jeg blev udmattet. Jeg var så mange steder omkring, hvor jeg fik masser af støtte, men til sidst havde jeg arbejdet med det i for lang tid, og det kom ikke videre. Man skal have voldsomme rundsave på albuerne. Hvis man ikke har det, kan det godt være svært«, siger Karen Harder Hartvig.

I Danmark har vi alle dage været ramt af lysten til sikkerhed. Vi tager ikke risici. Vi er den lavest rangerende nation i verden, når det handler om at starte egen virksomhed Peter Kofler, bestyrelsesformand for Dansk Iværksætterforening

Danskerne søger patenter på opfindelser som aldrig før. Den store søgning giver Danmark en tredjeplads over lande i verden, der søger patent i Europa, når man opgør det i forhold til indbyggertal, men når det kommer til at veksle opfindelserne til virksomheder, er vi håbløst bagud.

Vi opretter i gennemsnit 4,3 nye virksomheder per 1.000 indbyggere, mens f.eks. Sverige kryber helt op på 5,4 virksomheder per 1.000 indbyggere. Det er nemlig store virksomheder, der står for over 60 procent af ansøgningerne, mens enkeltpersoner og små og mellemstore virksomheder står bag under 30 procent af ansøgningerne i Danmark.

Det viser tal fra EU og det finske universitet Kymenlaakso University.

I stedet sælger mange danske opfindere deres idé til store virksomheder eller strander i processen, som Karen Harder Hartvig, der ikke har opgivet håbet.

»Jeg kunne godt have brugt en, der kunne være mentor. For selv om man har ideerne, har man ikke nødvendigvis evner til at forvandle dem til en virksomhed. Jeg skulle bare ud over stepperne, og det kom jeg aldrig«, siger Karen Harder Hartvig.

Historisk dårlige iværksættere

Det få antal virksomheder skyldes, at Danmark ikke har en iværksætterkultur, forklarer Daniel Hjorth, der er professor i entreprenørskab ved Copenhagen Business School (CBS).

»Danmark er ikke industrialiseret så hurtigt som andre skandinaviske lande. Den danske økonomi har service og logistik i højsædet, hvilket betyder, at man hellere køber, sælger og laver aftaler. Det er Mærsk et godt eksempel på – et selskab, der netop handler med service og logistik. Det gør også, at der historisk set ingen kobling er mellem ingeniørkulturen og entreprenørskab«, siger Daniel Hjorth.

Den kultur kan Peter Kofler nikke genkendende til. Han er bestyrelsesformand for Dansk Iværksætterforening og arbejder for at fremme iværksætteres betingelser i Danmark.

»I Danmark har vi alle dage været ramt af lysten til sikkerhed. Vi tager ikke risici. Vi er den lavest rangerende nation i verden, når det handler om at starte egen virksomhed. Vi har fået meget respekt for iværksættere. På den måde har det flyttet sig, men vi er for komfortable. For mange danskere er det et succeskriterium at få skrivebordet ved vinduet. Næste skridt er en BMW og derefter efterløn. Det er paradoksalt, for vi burde være mere vovede med det sikkerhedsnet, vi har«, siger Peter Kofler.

Selv om vi med rette værner om danske mastodontsucceser som Lego, Mærsk og Novo Nordisk, er deres tilstedeværelse også med til at opsluge opfindere med en iværksætter i maven.