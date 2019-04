Australien vedtager ny banebrydende lov, der vil straffe sociale medier for voldeligt indhold

Den nye lov skal forhindre, at en terrorist kan bruge de sociale medier til at filme sine terrorangreb, ligesom det i sidste måned skete i New Zealand.

Det australiske parlament har torsdag vedtaget en ny lov, som kan sende chefer for sociale medievirksomheder i fængsel eller pålægge dem store bøder, hvis ikke deres virksomheder hurtigt og konsekvent fjerner »afskyeligt, voldeligt indhold« fra deres platforme.

Den nye lov er angiveligt den hidtil mest vidtgående af sin slags i hele verden, når det kommer til at holde virksomheder som Facebook og Twitter ansvarlige for det indhold, som deres brugere lægger ud.

Ikke overraskende har de store internationale techvirksomheder protestereret kraftigt imod loven, men de har været oppe imod, at loven er blevet udformet og fremsat i skyggen af terrorangrebet i sidste måned mod to moskéer i New Zealand, hvor den angivelige gerningsmand live-streamede sine drab på helt uskyldige mennesker. Den har vakt stor opstandelse i Australien, at den 28-årige mand var australsk statsborger.

Helt uafhængigt af vedtagelsen af den nye lov i Australien oplyste politiet i New Zealand torsdag, at manden vil blive tiltalt for 50 drab og 39 drabsforsøg.

»Det er vigtigt, vi sender et meget klart signal til sociale medievirksomheder om, at vi forventer, at deres opførsel ændrer sig«, sagde den australske minister for kommunikation og kunst, Mitch Fifield, torsdag i forbindelse med afstemningen.

Den nye lov definerer »afskyeligt, voldeligt indhold« som videoer og billeder, der viser terrorangreb, mord, voldtægter og kidnapninger. Sociale medievirksomheder, som ikke hurtigt fjerner den form for indhold, risikerer som følge af loven at blive pålagt bøder på op til 10 procent af deres årlige overskud, og ansatte kan få op til tre års fængsel. Desuden bliver virksomhederne også pålagt straks at orientere politiet, når de finder illegalt materiale.

Den australske regering har ikke lagt skjul på sit håb om, at andre lande vedtager lignende lovgivninger, så de globale techvirksomheder føler et større pres.

Men den australske regering har samtidig fået hård kritik for at haste loven igennem, uden at give techindustrien og andre relevante parter mulighed for tilstrækkelig mulighed for at kommentere den inden fremsættelsen.

I parlamentet valgte oppositionspartiet Labor at stemme for loven, men gjorde det samtidig klart, at partiet havde »store bekymringer« om dens udformning. Labor understregede også, at det ville konsultere techindustrien, så der kunne gennemføres eventuelle ændringer, hvis partiet vinder det kommende valg, som formentlig vil finde sted i næste måned.

I Australien er store techvirksomheder som Facebook, Google og Amazon gået sammen i et konsortium under navnet Digital Industry Group Inc (DIGI), der har betegnet den nye lov som upassende for et demokrati som Australien.

»Denne lov, som var udtænkt og behandlet på fem dage uden nogen meningsfuld konsultation, gør intet for at adressere hadtale, som var den fundamentale motivation for de tragiske terrorangreb i Christchurch«, sagde Sunita Bose, direktør for DIGI, torsdag ifølge avisen New York Times og pegede på, at det er en yderst kompleks opgave at skulle fjerne voldeligt indhold i lyset af, hvor meget materiale der bliver uploadet bare hvert sekund.

Også Facebooks chef, Mark Zuckerberg, er skepsis.

I en kommentar i sidste weekend skrev han at han gerne så, at regeringer påtager sig en større rolle med at udforme retningslinjer for indholdet på de sociale medier, men han slog samtidig fast, at det ville være »umuligt at fjerne alt skadeligt indhold fra interneetet«.