Få dage efter massakren begyndte et obskurt marketingfirma at hyre netkrigere til at åbne en ny front

Hemmelige påvirkningskampagner er blevet et yndet redskab for ledere i lande som Kina og Rusland, men også i Sudan, hvor manipulering af de sociale medier mere end supplerer den voldelige taktik på gaden.

Nogle dage efter at sudanske soldater i juni havde begået en massakre på aktivister, der demonstrerede for demokrati i Khartoum i Sudan, begyndte et obskurt marketingsfirma i Kairo at ansætte internetkrigere til at åbne en ny front: en hemmelig operation, der gik ud på at hylde Sudans militær på de sociale medier.