Facebook forbereder sig på rodet og beskidt valg

Efter Facebook og Instagrams katastrofale rolle i det seneste amerikanske valg, arbejder de sociale medier »i døgndrift« for at beskytte dette års valgkamp, fortalte selskabets næstformand Nick Clegg på et virtuelt pressemøde.

»Facebook er i dag et helt andet sted end vi var i 2016«, siger Nick Clegg.

Efter valget i 2016 kom det frem, at en hær af russiske trolde brugte falske profiler og avanceret propaganda for så splid og mistillid mellem amerikanerne indbyrdes og mellem borgere og myndigheder. Senere kom det frem, at Trumps kampagne i strid med reglerne havde brugt en database med psykologisk følsomme oplysninger om Facebooks brugere til at manipulere dem med skræddersyede budskaber.