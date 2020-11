Radikale: Privatliv er vigtigere end frihed

De radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, afviser blankt at skrue op for indsamlingen af private data om danskerne i kampen mod corona. Så vil han hellere leve med alle de andre indgreb i de grundlovssikrede rettigheder, danskerne må leve med under corona.

To af landets førende privatlivsforkæmpere har ellers i Politiken argumenteret for, at de nuværende restriktioner kan være endnu mere indgribende end øget overvågning. Og Sydkorea har vist, at dataindsamling kan være endnu mere effektiv. Derfor lægger Jacob Mchangama, direktør for Justitia, op til samle flere data og til gengæld give større frihed til at bevæge sig rundt, mødes med folk og gå på arbejde.

Hanne Marie Motzfeldt, en af landets førende eksperter i databeskyttelse og dataetik, er enig. Og tilføjer, at den europæiske databeskyttelse netop åbner for at øge indsamlingen af personoplysninger under en pandemi.