Parler kommer igen med russisk partner

Parler, som op til og under angrebet på Kongressen 6. januar spillede en vigtig rolle i mobilisering, planlægning og koordinering af aktionen, blev lukket ned af Amazon efter kupforsøget og har ikke kunnet starte op igen. Der er tilsyneladende ingen amerikanske tech-virksomheder, der vil samarbejde med dem.

Men nu har Parler, det foretrukne medie for konspirationsteoretikere og selverklærede patrioter, både fundet en ny værtstjeneste samt en leverandør af beskyttelse mod fjendtlige angreb, som er russisk ejet. Og det er lykkedes at komme op med en helt simpel hjemmeside, der blot indeholder en meddelelse om, at der er tekniske problemer, og et opslag fra chefen, John Matze, der lover at løse enhver udfordring.

Hjemmesidens IP-adresse er ejet af selskabet DDos-Guard, som kontrolleres af to russere, skriver Reuters. Blandt selskabets andre kunder er det russiske forsvarsministerium, oplyser the Guardian.

Det er i sig selv paradoksalt, at Parler går i samarbejde med et udenlandsk selskab – og så et russisk. Men samarbejdet kan – også helt uden brug af konspirationsteori – give det russiske selskab »betydningsfulde informationer« om Parlers brugere, siger sikkerhedseksperten Peter Kruse, medgrundlægger af CSIS.

DDos-Guard sørger for at afvise såkaldte ’oversvømmelsesangreb’, hvor mange millioner robotter besøger en tjeneste samtidig, hvilket lægger den ned. For at beskytte tjenesten mod sådanne angreb bliver hele tjenesten og alle dens data lagt ind bag en mur, der kan håndtere og afvise de falske besøgende, så længe angrebet står på.