Konspirationsteoretikere blev skuffet: »Der skete jo ikke noget. Vi er blevet snydt«

Tilhængere af konspirationsteorien QAnon blev grundigt skuffede, da Joe Biden rent faktisk blev indsat som præsident og kunne lade sig køre fra indsættelsen og indtage Det Hvide Hus.

Den anonyme Q, en social medieprofil, der har fået status som profet og oprørsleder, havde stillet sine disciple i udsigt, at netop denne onsdag 20. januar, ville blive regnskabets time, hvor demokraternes ledere ville blive arresteret for at drive en global pædofiliring og Donald Trump ville blive indsat til sin anden periode.

Q’s konspirationsteori er så langt ude, at den er vanskelig at tage alvorligt. Men det voldelige angreb på den amerikanske kongres under formaliseringen af Joe Bidens valgsejr, har gjort det nødvendigt. QAnon var en væsentlig faktor i mobiliseringen forud for opstanden, der bekræftede de amerikanske efterretningstjenesters advarsel om, at de helt grundløse teorier udgør en reel sikkerhedstrussel, fordi de kan gøre til reel vold i den virkelige verden.

Indsættelsen af Joe Biden onsdag har fået mange tilhængere til at stå af. Mens andre i kredsen holder fast eller ligefrem opildner til en optrapning af volden, viser Politikens gennemgang af debatten mellem Q’s tilhængere i timerne efter indsættelsen.

»Hmmm. Jeg er begyndt at overveje, om mine børn havde ret i, at jeg ikke skulle have troet på det her«, skriver en bruger, der kalder sig Jodi Stevens, i en QAnon tråd på det sociale medie Telegram.