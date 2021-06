Milliarder forsvandt, da techguru tweetede. Nu ligger kryptomarkedet i totalt kaos

Det er 9. maj. Den verdensberømte rigmand, techguru og agent provocateur Elon Musk er blevet inviteret til at være vært på ’Saturday Night Live’. Talkshowet er en institution i den amerikanske underholdningsbranche, og da han går på scenen, er det et popkulturelt højdepunkt i hans karriere. Drengerøvsbegejstringen driver af ham.

Men det er ikke alle, der morer sig. Under en sketch gør Elon Musk grin med en særlig slags kryptovaluta ved navn dogecoin. Det er en valuta, der er opfundet for at gøre grin med andre kryptovalutaer.

Techmogulen har en sketch i showet, hvor han optræder som karakteren Lloyd Ostertag. Efter at have varedeklareret sig selv som ’doge-faderen’, siger han, at kryptovalutaen er et hustle. Da det sker, styrtdykker prisen på én dogecoin. Hvor prisen var 0,70 dollars, da showet startede, lå den efter showet på 0,49 dollars. Det svarer til, at markedet tabte 20 milliarder dollars i værdi. Effekten breder sig til det øvrige kryptovaluta-marked. Over de følgende to uger taber bitcoins hele 20 procent i værdi.