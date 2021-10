Whistleblower hyldes i det amerikanske senat: Du har reddet nye generationer af unge

Frances Haugen fik tirsdag aften æren for, ene kvinde, at begge partier i det amerikanske senat lovede at indføre ny og skrap lovgivning, der skal tvinge Facebook til at opføre sig ordentligt. »Tiden er inde, og du er katalysatoren«, sagde den demokratiske senator Amy Klobuchar.

Hidtil har den amerikanske kongres været holdt i skak af en hær af lobbyister fra Facebook, »som kaster penge rundt i Washington«, forklarede Amy Klobuchar. Men med afsløringen af Facebooks egen forskning, der dokumenterer de skadelige virkninger, kan lobbyisterne ikke længere holde lovgiverne tilbage, sagde hun til den 37-årige whistleblower, der blev udspurgt om sine afsløringer og forslag til at reformere det sociale medie.