Stort dansk initiativ udløste følelsesladet drama, der blev transmitteret verden rundt

Tanken var at bringe regeringer, techselskaber og ngo’er sammen om at få teknologien til at arbejde for, og ikke imod udbredelsen af demokrati og menneskerettigheder. Det må da være et mål, alle kan samles om.

Men da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) torsdag lancerede det storstilede og ambitiøse projekt Tech for Democracy ved en konference i FN-byen, udartede det til følelsesladede skænderier, der blev transmitteret verden rundt. Omkring 2.500 fulgte debatten fra Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika og Europa, oplyser Udenrigsministeriet.