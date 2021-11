Danmark vil redde verden fra tech-giganterne

Regeringen har sat sig for at redde verden fra techgiganternes hærgen i vores demokratier. Det officielle startskud for ’Tech for Democracy’ bliver affyret torsdag eftermiddag i FN-byen i København, hvor en perlerække af internationale navne stiller op for at støtte projektet.

Et af hovednavnene er Nick Clegg, vicepræsident i Facebook med ansvar for global politik. Clegg har været Facebooks ansigt udadtil under de seneste måneders afsløringer fra whistebloweren Frances Haugen. Gennem interne dokumenter har hun vist, hvordan Facebook og datterselskabet Instagram systematisk prioriterer hensynet til egen profit over brugernes sikkerhed og demokratiske værdier.