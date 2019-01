Daniel vil lave en Robin Hood på medicinal--industrien: Nu udvikler han et elektronisk plaster

I 2007 får Daniel Dudas-Schwarz’ 23-årige kusine et pludseligt hjertestop under sin løbetur. Kusinen overlever hjertestoppet, men bliver alvorligt hjerneskadet. Efterfølgende bliver hele Daniels familie på hans mors side undersøgt, og i januar 2010 bliver Daniel diagnosticeret med en sjælden kronisk hjertesygdom. Lægerne vælger at indoperere en hjertestarter, også kaldet en ICD. Hvis Daniel får et hjertestop, kan den støde og derved genoplive ham.

Daniel mener, at han højst sandsynligt ikke har den hjertefejl, han er blevet diagnosticeret med, fordi de seneste dna-test af hans mor viser, at hun ikke er bærer af den genmutation, han er blevet diagnosticeret med.

»Dermed kan jeg rent statistisk ikke være bærer af den, derfor er der 99,9% sandsynlighed for at jeg ikke er bære af den hjertesygdom«, fortæller Daniel Dudas-Schwarz .

Lige nu går Daniel selv og venter på svar på sin dna-test, der vil vise, om han endegyldigt er bærer af hjertesygdommen.

Daniels mål er at lave en 'Robin Hood' på medicinalindustrien og gøre den teknologi, der kun er tilgængelig for de få, tilgængelig for alle mennesker i hele verden. Det vil han gøre, ved at give folk mulighed for selv at måle deres biometriske data, så de kan træffe informerede beslutninger om deres eget helbred.

Derfor er Daniel i gang med at udvikle et elektronisk plaster, der kan måle dine sundhedsdata. Projektet kalder han for 'Liv'.

»Om 10 år vil Liv sige til dig: husk at trække vejret helt ned i maven, jeg kan se, at du virker lidt stresset i dag«.