TV: Se to minutter og 15 sekunders højdepunkter fra Mays »katastrofale« Brexit-afstemning

Det blev et rungende nej til Theresa mays skilsmisse-aftale med EU, da det britiske underhus tirsdag forkastede aftalen.

Den britiske premierminister, Theresa May, led tirsdag aften et sviende nederlag, da et overvældende flertal i det britiske underhus nedstemte den skilsmisseaftale, hendes regering har forhandlet på plads med EU.

Ikke siden 1920’erne har en britisk regeringsleder tabt en afstemning så stort som hun med 423 imod og 202 for Brexit-aftalen gjorde.

Ovenfor kan du se hvordan Theresa May tog det, da hun indkasserede det store politiske nederlag, som betyder, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU stadig er helt uafklaret.