Путину следует бояться как переворота, так и революции





Владимир Путин избирался на пост президента России 4 раза, но его несомненно следует рассматривать как диктатора. Так считает датский исследователь диктатур Якоб Нюруп, работающий в университете г.Осло и помимо этого сотрудничающий с Оксфордским университетом.

«Путин - несомненно диктатор. Он чётко подпадает под ту категорию, которую в научной литературе называют или диктатор, или авторитарный правитель», - говорит Якоб Нюруп по телефону из Осло.

То, что, грубо говоря, отличает демократию от диктатуры, это наличие свободных и честных выборов. А их в России нет.

«Последние выборы в России характеризовало с одной стороны массовое мошенничество с подсчётом голосов, а с другой стороны отсутствие оппозиции, которая могла бы вести предвыборную кампанию на условиях, принятых в демократических странах. Ярким примером тому является Алексей Навальный, которого сначала попытались отравить, а потом посадили в тюрьму. К тому же средства массовой информации в России ни в коей мере не могут считаться свободными», - говорит Якоб Нюруп.

Многие люди во всём мире надеются на то, что тем или иным способом удастся остановить деятельность Владимира Путина в качестве руководителя России. В исследованиях диктатур случаи принудительного смещения авторитарных лидеров с их постов делятся на две основные группы: в результате переворота и революции.

Переворот означает, что вождя свергает кто-то изнутри системы. Исторически это самый вероятный способ избавления от диктатора. Один из последних примеров - Зимбабве в 2017 году, где Роберта Мугабе сместил его вице-президент. Но что в исследованиях диктатур говорит за и против заговора против Владимира Путина?

«Очень большим аргументом против попытки переворота является то, что его вероятность уменьшается с годами. А Путин находится у власти 22 года. Вероятность переворота максимальна в первые годы правления, потом лидеру обычно удаётся избавиться от тех, кто потенциально может его сместить. Кроме того диктатор с годами обычно делает так, чтобы вся верхушка лично зависела от него», - продолжает Якоб Нюруп, который считает Владимира Путина прекрасным тому примером.

«Всё окружение Путина обязано ему своими доходами и своим положением, а кроме того они его боятся. Три бывших министра сидят в тюрь