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Ruslands angreb på Ukraine

Путину следует бояться как переворота, так и революции

За 22 года у власти Владимир Путин избавился от потенциальных заговорщиков и сделал народное восстание практически невозможным, но протесты могут вспыхнуть внезапно, предупреждает ученый Якоб Нюруп, занимающийся исследованием диктатур.

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Alexey Nikolsky/Ritzau Scanpix
Foto: Alexey Nikolsky/Ritzau Scanpix
News in Russian 9. mar. 2022 kl. 21.30

Nilas Heinskou

EU-korrespondent

Нилас Хейнскоу

Ruslands angreb på Ukraine

Læs hele samlingen →
Først nu går det op for fotografen og mig, at soldaten i den modsatte vejkant ikke er ukrainer
Roald Als/POLITIKEN
Portræt af Putin:  En vred, bitter og enerådig despot
National Police of Ukraine/Ritzau Scanpix
Følg udviklingen:  Russerne kalder bombning af børnehospital »fake news«
»Selv om jeg er læge, har jeg gjort op med mig selv, at jeg er parat til at dræbe«
»Jeg ved godt, at du ikke spørger i disrespekt, men ... Det er ikke en mulighed. Overhovedet«
Jacob Ehrbahn
I nat har de sovet på banegården med deres børn på 8 og 12:   De er krigens ansigter
Jacob Ehrbahn
I løbet af den tid, Politiken har været til stede ved banegården, har stemningen ændret sig markant
-/Ritzau Scanpix
Russisk aktivist:   »Folk er virkelig bange«
Emil Helms/Ritzau Scanpix
Politisk redaktør:   Sikkerheds­aftale er i liga med Kanslergade­forliget
Hvad er egentlig på spil i konflikten om Ukraine? Politiken giver her et overblik
Uncredited/Ritzau Scanpix
Se forskellen på de ukrainske og russiske styrker
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
News in Russian 9. mar. 2022 kl. 21.30

Nilas Heinskou

EU-korrespondent

Нилас Хейнскоу

Ruslands angreb på Ukraine

Læs hele samlingen →
Først nu går det op for fotografen og mig, at soldaten i den modsatte vejkant ikke er ukrainer
Roald Als/POLITIKEN
Portræt af Putin:  En vred, bitter og enerådig despot
National Police of Ukraine/Ritzau Scanpix
Følg udviklingen:  Russerne kalder bombning af børnehospital »fake news«
»Selv om jeg er læge, har jeg gjort op med mig selv, at jeg er parat til at dræbe«
»Jeg ved godt, at du ikke spørger i disrespekt, men ... Det er ikke en mulighed. Overhovedet«
Jacob Ehrbahn
I nat har de sovet på banegården med deres børn på 8 og 12:   De er krigens ansigter
Jacob Ehrbahn
I løbet af den tid, Politiken har været til stede ved banegården, har stemningen ændret sig markant
-/Ritzau Scanpix
Russisk aktivist:   »Folk er virkelig bange«
Emil Helms/Ritzau Scanpix
Politisk redaktør:   Sikkerheds­aftale er i liga med Kanslergade­forliget
Hvad er egentlig på spil i konflikten om Ukraine? Politiken giver her et overblik
Uncredited/Ritzau Scanpix
Se forskellen på de ukrainske og russiske styrker
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst


Владимир Путин избирался на пост президента России 4 раза, но его несомненно следует рассматривать как диктатора. Так считает датский исследователь диктатур Якоб Нюруп, работающий в университете г.Осло и помимо этого сотрудничающий с Оксфордским университетом.

«Путин - несомненно диктатор. Он чётко подпадает под ту категорию, которую в научной литературе называют или диктатор, или авторитарный правитель», - говорит Якоб Нюруп по телефону из Осло.

То, что, грубо говоря, отличает демократию от диктатуры, это наличие свободных и честных выборов. А их в России нет.

«Последние выборы в России характеризовало с одной стороны массовое мошенничество с подсчётом голосов, а с другой стороны отсутствие оппозиции, которая могла бы вести предвыборную кампанию на условиях, принятых в демократических странах. Ярким примером тому является Алексей Навальный, которого сначала попытались отравить, а потом посадили в тюрьму. К тому же средства массовой информации в России ни в коей мере не могут считаться свободными», - говорит Якоб Нюруп.

Многие люди во всём мире надеются на то, что тем или иным способом удастся остановить деятельность Владимира Путина в качестве руководителя России. В исследованиях диктатур случаи принудительного смещения авторитарных лидеров с их постов делятся на две основные группы: в результате переворота и революции.

Переворот означает, что вождя свергает кто-то изнутри системы. Исторически это самый вероятный способ избавления от диктатора. Один из последних примеров - Зимбабве в 2017 году, где Роберта Мугабе сместил его вице-президент. Но что в исследованиях диктатур говорит за и против заговора против Владимира Путина?

«Очень большим аргументом против попытки переворота является то, что его вероятность уменьшается с годами. А Путин находится у власти 22 года. Вероятность переворота максимальна в первые годы правления, потом лидеру обычно удаётся избавиться от тех, кто потенциально может его сместить. Кроме того диктатор с годами обычно делает так, чтобы вся верхушка лично зависела от него», - продолжает Якоб Нюруп, который считает Владимира Путина прекрасным тому примером.

«Всё окружение Путина обязано ему своими доходами и своим положением, а кроме того они его боятся. Три бывших министра сидят в тюрь