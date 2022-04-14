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News in Russian

«Моя жизнь превратилась в довольно бедное существование»: Россияне массово покидают страну

Из Санкт-Петербурга в Сербию, из Калининграда в Армению и из Таганрога в Великобританию. Россияне массово покидают страну после того, как Россия развязала войну с Украиной.

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News in Russian 14. apr. 2022 kl. 07.35

ЮЛИЯ САМОХВАЛОВА

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News in Russian 14. apr. 2022 kl. 07.35

ЮЛИЯ САМОХВАЛОВА

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Наталья, сотрудница рекламного агентства из Санкт-Петербурга, давно подумывала о том, чтобы уехать из России, но все не могла окончательно решиться:

«Нужно же сначала подготовиться, накопить кучу денег, разобраться со всеми делами в России. Однако вышло так, что жизнь практически сама меня вытолкнула, и именно этого мне и было нужно», – смеется она, рассказывая о своем внезапном решении уехать. «Если бы я сперва должна была подготовиться, я наверняка до сих пор так и сидела бы на месте, думала и анализировала».

Прошло три недели с того момента, как 36-летняя Наталья (которая из-за сложившейся в России ситуации просит не указывать ее фамилию) переехала в Сербию – одну из тех стран, в которых россиянам относительно несложно получить вид на жительство. 24 февраля, когда началась война, Наталья направлялась в московский аэропорт, откуда должна была улететь в отпуск в Польшу. Вылет отменили, так что ей пришлось купить новый билет и двое суток прождать в аэропорту следующего самолета. Впоследствии оказалось, что это был последний рейс в Европу.

В течение первых недель войны ей стало понятно, что возвращаться в Россию пока не стоит: Наталья много лет поддерживала оппозиционного политика Алексея Навального, перечисляла пожертвования в его фонд и была волонтером в его штабе.

«Тогда у меня тоже возникло чувство полной беспомощности», – говорит она, вспоминая арест Навального в прошлом году. – «Но это все-таки еще не стало последней каплей. Я надеялась, что режим сменится и все станет хорошо».

Из-за падения курса рубля и урезания зарплаты на 40% месячный доход Натальи, который прежде составлял 3 тысячи евро, сократился до неполной тысячи. «Моя жизнь превратилась в довольно бедное существование, – говорит она. – Но я лучше буду нищей в Европе или где угодно еще, чем вернусь домой».

Наталья продолжает получать российскую зарплату, которую не может снять с российской кредитной карты. Так что для того, чтобы обналичить деньги в Сербии, она находит тех, кому нужно совершать платежи в России: Наталья переводит им деньги со своего российского счета и получает взамен наличные, которыми может расплачиваться в Сербии.

«Я чувствую, что в России я не могу дышать. Потому что я не могу ничего сказать. Я не могу открыто выражать свои взгляды, а это для меня очень важно», – с отчаянием говорит Наталья, в то же время удивляясь всем тем, кто продолжает жить, как ни в чем не бывало.

«Как можно говорить, что все хорошо, когда убивают детей, когда обстреливают больницы, когда гибнут наши солдаты? Когда такой обвал экономики. Когда быть русским – все равно что быть гражданином третьего сорта».

Массовое бегство молодежи

Всего за три недели Россию покинули около 300 тысяч человек. К такому выводу пришел исследователь рынка Артем Тинчурин, проанализировав последнюю волну массовой эмиграции из России, которая накрыла страну после вторжения в Украину. По его словам, с 2012 года Россию стабильно покидают около 300 тысяч человек в год. Однако от предыдущих волн эмиграции нынешняя отличается спонтанностью и наличием эмоциональной составляющей:

«Это эмоциональная реакция. Они не подготовились, они в стрессе, им сейчас по-настоящему плохо. У них нет средств на то, чтобы остаться, так что половина в результате вернется обратно», – прогнозирует он.

Новые эмигранты из России часто испытывают подавленность, страх, волнение, потерянность, отчаяние, грусть, злость и чувство вины. Анализ исследования показывает, что 57% опрошенных – младше 35 лет, и подавляющее большинство имеют высшее образование, констатирует Артем Тинчурин. Уезжают преимущественно в Грузию, Турцию и Армению, потому что в эти страны россиянам не нужна виза.

46-летняя Екатерина из Калининграда стала одной из тех, кто принял спонтанное решение об отъезде, после того, как ее 19-летнего сына вдруг исключили из университета незадолго до 1 апреля, когда начинается весенний призыв в армию.

«Его исключили 9 марта. Как только он об этом рассказал, решение было принято. Мы собрали вещи и уехали из страны».

В начале марта ходили слухи о введении военного положения и возможном закрытии границ.

«В одной только их группе исключили аж девятерых студентов. Раньше в университете такого не случалось», рассказывает Екатерина, которая хочет любой ценой избежать отправки сына в армию.

Воюют только профессиональные военные

Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что в Украине воюют только профессиональные военные – офицеры и контрактники. Однако независимые СМИ, ссылаясь на интервью с солдатами и их родителями, рисуют иную картину: что воевать в Украину посылают совсем молодых солдат-срочников, а некоторых призывников заставляют подписать контракт на армейскую службу.

«У меня информация из первых рук – от матери призывника», – подтверждает Екатерина.

«Его заставили подписать контракт. На парней оказывалось большое психологическое давление, так что их удалось уговорить. В некоторых казармах у ребят забрали документы, а потом выдали на руки подписанный приказ».

У Екатерины с сыном не было европейских виз, поэтому они купили билеты в Ереван, которые стоили в четыре раза дороже обычного, и уехали навстречу неопределенному будущему. Жилье в городе у них есть до конца весны.

«На работе настаивают, чтобы я вернулась и продолжала ходить в офис», – говорит Екатерина, которая работает экономистом в большой компании.

«Так что я вот как раз планирую, – она глубоко вздыхает, – попробовать вернуться, в надежде, что я потом снова смогу уехать. Сын останется здесь».

Отток IT-специалистов

По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в течение первого месяца войны Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. Прогнозируется, что еще 70-100 тысяч могут уехать в апреле. Часть из них были сотрудниками зарубежных фирм, которые закрыли свои российские офисы, часть работала с экспортом и зарубежными заказчиками и по причине санкций лишилась возможности получать платежи из-за рубежа.

Это тяжелый удар для России, особенно с учетом того, что в стране и без того была большая нехватка квалифицированных кадров в IT-отрасли. По подсчетам Министерства цифрового развития РФ, осенью 2021 года в России не хватало от 500 тысяч до 1 миллиона программистов. Дефицит является настолько катастрофическим, что в прошлом месяце российское правительство попыталось избежать оттока IT-специалистов за рубеж, обещая IT-компаниям налоговые льготы, а их сотрудникам – дешевую ипотеку и отсрочку от армии.

«Я читал об IT-специалистах, которых допрашивают на границе. У них отбирают все гаджеты и ищут там в соцсетях разные группы про эмиграцию», – рассказывает 24-летний веб-дизайнер Максим Лукьяненко о своих коллегах, которые покидают страну в эти недели.

Сам он недавно уехал из России в Великобританию и работает пока разнорабочим на ферме в Мейдстоне, но планирует пройти дополнительные курсы по веб-дизайну, чтобы найти работу по профессии.

Полезные советы по эмиграции

Максим Лукьяненко является подписчиком и участником многих групп, посвященных эмиграции, в Telegram и Facebook. Все эти группы объединяет то, что уровень активности в них значительно вырос за последние недели. Популярная закрытая фейсбучная группа под названием «Пора валить» получила более 6 тысяч новых заявок на вступление после 24 февраля. Здесь обмениваются полезными советами о том, в каких пунктах лучше всего переходить границу, где проще всего получить вид на жительство, как искать работу за границей и как творчески обходить санкции при получении и отправке денег за рубеж.

«Ситуация в стране последние годы была очень нестабильной», – рассказывает Максим Лукьяненко, который до отъезда жил в городе Таганрог, в 80 километрах от украинской границы.

«В Ростовской области был очень заметен рост напряжения. С 2020 года здесь чувствуется опасность и беспокойство из-за движения военной техники в регионе».

Максим Лукьяненко давно готовился к отъезду, и ему повезло получить британскую визу за две недели до начала войны. Он не планирует возвращаться в Россию в ближайшие несколько лет.

«Не исключаю, что попрошу здесь политического убежища», – з

Sputnik/Ritzau Scanpix
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