Søndagsbagværk: Bikuber til hele Danmarks befolkning

Hvis man har tænkt sig at købe en lejlighed i Danmarks tredjehøjeste bygning, Bohrs Tårn i et af Københavns nyeste kvarterer, Carlsberg Byen, skal man sørge for at komme ud af elevatoren på den rigtige etage. Ellers kan det blive en dyr fornøjelse. For prisen stiger for hver etage, man bevæger sig op.

For eksempel er prisforskellen på to nærmest identiske lejligheder på henholdsvis næstøverste og øverste 29. etage ikke mindre end tre millioner kroner. I de højere luftlag heroppe har man på en dag med klar himmel hele København liggende for sine fødder: de handlende på Vesterbro, trafikken ved Sjællandsbroen og Rådhustårnets irgrønne kobbertag. Og kniber man øjnene let sammen, kan man se helt ud til kranerne i Nordhavn.

16 millioner kroner koster en lejlighed på øverste etage. For det beløb får man foruden den forrygende udsigt 191 luksuriøse kvadratmeter fordelt på fire værelser.

»Denne type lejlighed er ideel for parret, hvis børn er flyttet hjemmefra eller for dem, der foretrækker god plads«, som det hedder på Carlsberg Byens hjemmeside.