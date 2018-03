Et ar, en nar og en pornstar

Den 30. maj 1969 var en helt uforglemmelig fest. Ernst kommer hjem fra sindssygeanstalten, som var samnavn for fabrikken. I sin armygrønne Volvo Amazon, hvilket gik min mor på nerverne, da hun hellere så en flødefarvet. Nok, nok en skilsmissegrund, men så:

Han kaster sin hat op i luften som en evighedsstudent om Krinsen og be'r Birthe-Lillian skrue helt ned for Fiskerinoteringen, for den rager ham en fjæsing for: »Pornoen er frigivet«

»Birthe-Lillian, Birthe-Lillian, har du hørt det – har du hørt det?«. Men hun havde ikke hørt noget, for hun hørte aldrig noget. Man kan sige, at hun levede et introvert Mofibohausfrauliv med imaginære earplugs, selv om ingen af delene var opfundet. Men tilbage til Ernst. Hans glæde vil ingen ende ta', og han kaster sin hat op i luften som en evighedsstudent om Krinsen og be'r Birthe-Lillian skrue helt ned for Fiskerinoteringen, for den rager ham en fjæsing for: »Pornoen er frigivet«.

Det var min klare overbevisning, at hans gigantiske glæde måtte overgå den, han udviste i anledning af Anden Verdenskrigs ophør (minus Bornholm), og alles var vorbei, og Nazis mutte humpe tilbage til Ihren søndergebombede Homeland.

Most med kniv og gaffel

Birthe-Lillian siger helt monotont: »All right« og moser videre med mine kartofler. Alt i mit hjem blev most med en gaffel. Osse fordi hun var bange for, at man fik noget i den gale hals, og hun gik til aftenskole i, hvor man præcist skulle stikke kniven ind i luftrøret, og når hun kom hjem, tegnede hun et kryds på min hals og forsøgte sig lidt frem med en brødkniv, og så gik det osse galt en dag, og derfor har jeg et ar, som morgen, middag og aften minder mig om, hvor dødfarligt livet er, men det kan osse gi' psykiske men at se sin mor mose sin granvoksne mands sprængte oksespidsbryst til ukendelighed, men o.k. hver woman sin psykose.

»Hip-hip, hurra«, råbte Ernst og smed alt sit tøj. Osse sine absurde netunderbukser. Så løb han sådan rundt om spisebordet, med stiv pik og pomadehår. »Sæt dig nu lige lidt ned, Ernst«, sagde Birthe-Lillian.

»Nej, gu' ve' jeg da ej. Jeg kan slet ikke få armene ned«. »Nej, og ej heller penis ser man«.

Min mor var intellektuel og min far plat. »Sæt dig, og spis din millionbøf Ernst. Den slags tingeltangeldans er ikke for børn«.

Men han doodlede lystigt videre ind i soveværelset for at hente sine kulørte blade, som han hev akrobatiske firefarvesamlejescener med mispasning ud af og smækkede op på væggen med syvtommersøm: Vil han klare pynten og Hip-hip hurra-reproduktionerne var dømt ude, for Pornoland var befriet, og det skulle rigtignok fejres.

Var din mund, Ernst

»Hvad er porno?«, spør' jeg. »Det er græsk og kommer af ...«, så bliver Birthe-Lillian afbrudt af Ernst, der med nøgenfagter forklarer: »Det er billeder af labre larver uden tøj på for at komme kedsomheden til livs og forhindre, at ens mage bare ligger som en korsfæstet søstjerne i sengen«.

Så bliver Birthe-Lillian tosset: »Var din mund, Ernst. Her er et barn til stede, og små testikler har også øren og øjne. Jeg tæller til ti, så er den opulente pøbelporno nede fra min væg«.

»Din væg? Ha! Hvem er det, der tjener pengene her i hytten? Så har jeg vel osse ret til at bestemme, hvad der skal hænge på den«.

»Hvem er det, der varter op fra morgen til aften, stryger dine skjorter, moser dit oksespidsbryst og vasker dine netunderbukser? Og se så, for Guds skyld, at få røveren bag JBS-tremmer igen! Ellers ringer jeg efter Den blå Vogn. Mage til perverteret ægtefælle og liderbux skal man vel nok lede længe efter«.

»Hvorfor er du så snerpet?«. »Det ér jeg bare. Det var min mor. Og hendes moder, og det skal min datter osse være«. Og sådan blev det.