Der er en til os alle på det lave vand

Hun var ikke så køn. Nogle ville nok endda kalde hende tudegrim, men hun var bare ligeglad, for hun var egentlig bare glad for at være i live. Hun var nået en alder, hvor tiden er inde til at stifte familie, men det kan godt være vanskeligt, hvis man hverken har et yndigt ansigt, et smittende humør eller specielt mange brikker at flytte rundt med.

Men så sker der alligevel det, at hun en dag, efter at have været ude på dybt vand længe, støder ind i en han, som viser interesse for hende, hvilket hun ikke helt selv forstår, da hun hele sit liv har levet på en sten og aldrig gjort noget ud af sig selv.

Vær’ nu lidt fresh, du gamle. Nye babies vil holde dig ung. Og vågen om natten

Og skulle hun endelig piftes op med Botox eller varemærkebeskyttet Restylane, ville mængden af filler fylde hele Boxen i Herning. Hendes krop er en opblæst ballon mæ’ benede knuder i tre rækker langs ryggen. Hun ligner en ulykke med et fælt geléagtigt fedtlag under huden, som er grønbrun, hvilket heller ikke gør noget som helst godt for helhedsindtrykket.

Er du til noget?

Nå, men hun har det alligevel som en fisk i vandet og fryder sig ved tanken om, at der er en til os alle. Eller ... ikke alle, men næsten alle, og lige dér, imellem noget tang, får hun øje på Øjvind.

Øjvind har udiagnosticeret grøn stær med tunnelsyn i ascendanten og er tudsegammel, og hans libido er for længst lissom løbet ud i sandet blandt andet, indtil han får øje på Constance.

Constance kan man altså ikke hedde, hvis man er tudegrim, men det gør hun, og hun gør sig til og vipper mæ’ sin rædselsvækkende rumpet og spør’, om han er til noget.

»A hvaffor nå’et?«. »Nå, men jeg ku’ godt tænke mig at få børn». »Tak«, siger Øjvind, »men nej tak. Jeg har allerede været på den galej en gang i mine yngre dage. Det endte helt følelseskoldt i Statsamtet«. »Vær’ nu lidt fresh, du gamle. Nye babies vil holde dig ung. Og vågen om natten. Og du kan dele ud af din store forstand. Lære de små, hvordan man suger sig fast til en sten og alt sådan noget«. »Men jeg havde ellers lige tænkt mig, at jeg skulle krepere. Gå til bunds, forsvinde fra havets underflade«.

»Åhr, visse-vasse, kom nu Basse«, og så ejakulerer Øjvind, så hele Østersøen bliver grumset, og det spændende er så for mig og flere, om Constance nu omsider er mæ’ rogn. Hun kan næsten ikke vente og pisker derfor i UndervandsNetto og køber 200.000 Clearblue graviditetstests, alle mæ’ et yderst positivt Kind of Blueudslag, for den nette sum af 11.800.000 kroner, som trods alt osse er en slat penge for ikke at have tålmodighed til, at naturen selv kalder.

Tanken om 200.000 babyer kan ta’ pusten fra ethvert forældrepar, men Øjvind og Constance ta’r det i stiv arm og ser ’Det lille hus på prærien’, fordi de begge ikke har et dyt begreb om forældrerollen. Constance hæver op og får ødemer i sugeskiven og kvalme af gopler, og de bliver så nødt til at gå i parterapi hos en torsk, hvis ordforråd er begrænset til luftbobler, hva’ parret jo ikk’ ka’ bruge til noget. Men de bestemmer sig for at arbejde for forholdet, og du skal passe din havbund, og det går godt en stund.

De hellige konger

På havet fisker de hellige tre kvotekonger, og de bliver helt euforiske, da de hiver ødemfede og ufattelig gravide Constance på land. »Milde Moses for en grimmer fætter«, siger Kaptain Henning-Pressening, og så får Constance sig lige et tjept kejsersnit, der skriger til himlen og havet, hvor Øjvind, som ikke kan se, kan høre sin egen lille kvabsos skrig, da 200.004 stenbiderbabies vælter ud af hende og over på en blini med rødløg og 38 procent cremefraiche, hjemme hos en led kannibal.