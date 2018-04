En cycliste på vej op ad Vanlose Stairway

Vi bringer her en efterlysning. Det drejer sig om mit strikketøj, der er sporløst forsvundet på Peter Bangs Vej. Jeg ved, at jeg havde det her på Hanebred torsdag morgen. Pakkede det ned i en knaldorange stofpose påtrykt HERMÈS med store bogstaver. Undskyld mit fransk, men h’et skal faktisk udtales. Macron udtales heller ikke som i kokosmakron, og sproget er bare helt kanon og lige ud ad landevejen, med bjergbestigninger, man godt ka’ cykelstyrte sig på.

Dénné sportif si’r dig noget, og du strikker og strikker. Prikker. Røde prikker på hvid baggrund, og det kører for dig

Ding, så ligger du der, lille Französisch, nede i grøften, og din prikkede bjergtrøje kan du godt vinke au revoir til, for du er en færdig mandsling og har nu ikke bare ondt i din liggesårscykelpopo, du har osse ondt i sjælen og helt hjulbenet går du rundt og rundt, i en prikket spændetrøje, efter at have måttet aflevere den ægte bjergtrøje til Panino Paganini, til smasken af nogle ungmø-mademoiselles, der kysser ham på begge sider af hans svedige cykelkraniekasse.

Tour de France, du har ikk’ længere un bon chance. Du flytter helt flad til Frederiksberg, fordi du har hørt, at det er en lækker chik et conservateur commune.

Men hva’ ska’ du lissom stille op mæ’ dit liv? Har man én gang lært at cykle, så ka’ man altid cykle. Du cykler hen til dit nye job i Lidl på Finsensvej.

Klums prikkede trøje

Du er nu professionel tasteoperatør mæ’ feriepenge og permanent hold i nakken, og du savner dit cykelhold, men de savner så ikke dig, da du er ude i kulden og helt oppe i Scandicnoirprovinsen, og du bryder dig faktisk heller ikk’ om det her merde-land fyldt mæ’ vikingedames et vikingehommes med alt for store corps til professionel cykelsport.

Det hele er noget lårt, og du kommer til kort og stjæler derfor på dit Lidl-arbejde en prikket trøje designet af Heidi Klum, og alle synes da bare, at du er for dumm, for enhver idiot ved, at les Grand Danois har overvågning, et skjult camera, tout over hele Danisco Discokuglelandet.

Du bli’r fyret på stedet, iklædt din nye elskede Heidi Klum-trøje, som dybest set er designet til unge femmes. Du spør’ le exchef, om du på trods af alt må beholde la tricot. Næ, gu’ må du da ej, si’r le chef, og så gi’r du ham un bisou på begge sider af hans colonialkranie, og så er I lige go’e venner for det. Tror du.

For le chef griber nu ud efter en batteridreven græstrimmer (som er på tilbud i uge 16 til 399,-), og han clôturer mod dig, men du begynder lige her en blændende karriere inden for hækkeløb over stålstativer og madreoler med mysli, porchetta, pålægschokolade i to varianter, mimoser, åkander og mellemlagret klovborgost til kun 75,- for 1.450 gram.

Strikkesportif

Du springer højt, nærmest op til himlen. Du er i dit es, og du løber og løber ind ad Finsensvej, så droitvidere op ad Dalgas Boulevard og ud på Peter Bangs Vej, hvor du desværre falder over en orange stofpose med et strikketøj i.

Du ta’r det op, du strikker videre på det, taber den ene maske efter den anden, men du er græskkatolsk. Dénné sportif si’r dig noget, og du strikker og strikker. Prikker. Røde prikker på hvid baggrund, og det kører for dig, og c’est un metafor for, at du, mieux vaut tard que jamais-pludderpladder, har fundet dig selv, og du åbner en boutique tricot de strik på ChampseJernbane Allé i Vanløse (hvilket virker lidt Klumt, da der allerede ligger en i forvejen), men du er kisteglad og kalder din nye eufori Maillot à pois Rouge, og du lever lykkeligt til dine strikkepindes ende, hvor du begraves i din egen hjemmestrikkede perlestrikkede polkaprikkede bjergtrøje. Så ka’ de lære det.