Livet er en folkedans

Oh at være en stueflue og sidde i loftet og se på husets frue. Hus og hus, hun har altså ikke noget hus, på grund af storforbrug og Champagnebrus. Men hun er tæppebombet fra væg til væg og er ved at udvikle overskæg. Keder sig ofte i sit kammer, skyder mæ’ Facebookspredehagl, men ingen rammer.

Drikker dejlee Chablis en tirsdag formiddag, mæ’ Kirsten som altid brænder for en sag, og dét ku’ jeg godt ta’ ved lære af. Hvor vil jeg egentlig hen mæ’ mit liv, når man nu ved, at et liv er et pust i siv. Og døden en stegepande i nøden.

Drømte i nat jeg blev ædt af en gepard, det gjorde lidt nas, selvom jeg ellers ikke er sart. Jeg havde stjålet dens unge, og så var jeg død og blev begravet på Assistens, tæt på Strunge. Væbnet mæ’ vinger, står på hans grav, på min står der: Ha, ha folks, ingen arv.

Gengro friheden

Min psykiater synes, jeg taler lidt rigeligt om døden, til gengæld lever jeg livet i overhalingsbanen og skummer fløden.

Ville hellere ha’ været en rollemodel og ikke bare ha’ nok i mig selv. Vove pelsen og daske til Søren og være lidt mere ude mæ’ snøren.

Gid jeg var en myndefotomodel, der spiser chili frem for Guldkaramel.

Købe en knallert og gengro sin frihed, med blafrende hår, før alt gik i ged. Hvorfor blev jeg en sådær kvinde, og hvorfor ska’ jeg en dag osse forsvinde? Jeg kendte engang en helvedes rocker mæ’ Harley-Davidson og fedtede lange lokker. Han er, som så meget, gået op i røg på trods af, at han var steoidestor og i lædertøj.

Det var a whiter shade of pale, og nu er der kun Fifty shades of Gray, og det synes jeg er en kæmpefail

Nå, man må være glad for det, man stadig har, men jeg mangler nu stadig et badekar. Har fået mig en seng mæ’ elevator og snart ska’ jeg vel osse ha’ mig en rollator. Så ka’ jeg ligge som en strandet hval eller kaste mig ud fra femte sal. På en måde vil jeg hellere være handelsmand, der ta’r til Sahara og sælger boblevand. Eller måske en bette Grundfospumpe i stedet for at bekymre mig om størrelsen på røv og rumpe. Møde mange lækre sheiker frem for at sidde her og vente på lockout og strejker.

Morgenstund har guld i mund, og det er ikke alt, hvad der glimter, der er guld, gi’ mig i stedet lidt rock og rul. Fårehyrde ville passe mig gevaldigt godt, i stedet for lønslaveri og andet snot. Være født for mere end 200 år siden, i stedet for som mig at være født til tiden. Gå i lange rober og mæ’ fede hatte, ta’ del i samfundet og gigadebatte frem for bagvaskelse og facebookpjatchatte.

Op af Jammerdalen

Hvorfor rykker det ikke en meter, hvorfor går jeg i et mæ’ tapeter? Hvordan blev jeg sådan en strid madamme, der slås om natten mæ’ både vilde og tamme. Ta’ mig nu sammen hundehoved, bare fordi det ikke gik efter bogen, som jeg troede. Hiv dig så op af Jammerdalen, find fokus og stil så ind på kanalen. Sig farvel til hele Antikduellen, ta’ en tur i kærlighedskarrusellen og accepter hans krop a la frikadellen. Mange bramfri bække små fører mig hjem til min Gudenå. Hvor man ku’ fiske laks mæ’ de bare hænder, og jeg havde bondebyens hvideste tænder. Procol Harum spillede op i Randers, og min første kæreste hed LamaAnders.

Det var a whiter shade of pale, og nu er der kun Fifty shades of Gray, og det synes jeg er en kæmpefail. Så kom turen til Kim, og vi hørte Bob: Sara og one more cup of coffee i kaffekop. Dernæst Paul, den biseksuelle og æble bælle, mig fortælle. Livet er en folkedans mæ’ myoser, i bodystocking og skriggrønne hoser. Hvorfor er jeg landet her, og hvorfor elsker jeg ikke nogle fler’ noget mer’? Hvorfor synes min datter, jeg er pissedum, og hvor ka’ man indløse en løsesum? Og giffen, gaffen, guffen, jeg tror jeg lukker skuffen...