Nej, det var ikke hyggeligt hos farmor

Man er vel født glad eller bare glad for at være blevet født? Ikke mig. Jeg ser på et billede af min mor, der ligger i en klinisk natskjorte på Bispebjergs fødeklinik mæ’ mig i armene.

Hun har en idiotisk spidsbrille på, der helt ødelægger forestillingen om Madonna mæ’ barnet og ligner en, der er blevet syet mæ’ 16 sting mæ’ det syrligt anstrengte smil med stramt tillukket mund, som er så langt fra smil til fotografen, man overhovedet kan komme. Stakkels fotograf.

Han havde ønsket sig en af det modsatte køn, det skulle hedde Rasmus, så man kan sige, jeg var en pilskaldet skuffelse. Jeg ser egentlig heller ikke så glad ud. Ligner en, der er blevet taget mæ’ en Bobcat. Men jeg ka’ jo ikke gøre for det. Nå, men så er man født og må forsøge at få det bedste ud af det.

Kom så afsted

De rå Carlsbergmadammer i Valby siger: »Gud, hun er jo som snydt ud af næsen på sin far«. Gud, hvor er det ulækkert? Sku’ det gøre en stolt og glad? Tror ikke. Og så fortsatte de mest hardcore: »Jah, moderen ved man altid hvem er, men faren?«. Og så grinte de mæ’ deres grimme tænder, som var lige så gule som den lede ost nede i ismejeriet.

»Men hvorfor er det altid mig, der skal gå i ismejeriet«, spø’r jeg min grovkornede farmor. »Fordi du er så rask til bens. Og har dine gode øjne. Så længe det varer. Jeg har sagt, at du skal holde op mæ’ altid at gøre dig skeløjet. En dag bliver de siddende. Bare vent. Kom så afsted. Vi skal osse nå kirkegården«.

At gå ned ad Vigerslev Allé, mod Vestre Kirkegård mæ’ den skrapsak? Jeg er nærmest flov over hendes sure udstråling, og hvorfor skal hun ustandselig ned og rive de 50x50 centimeter? Det er da ikke spor sjovt for børn. Jeg ka’ ikke holde ud, den måde, hun falder på knæ foran den sten mæ’ en stendue, der hverken ligner fugl eller fisk, på.

»Gå du hen og hent en vandkande«. »Åhrr...«. »Der blev sagt gå!«. Den gamle, sure kælling. Hvorfor skal jeg blandes ind i hendes sorg? Hvorfor lever hun så stærkt for de døde? Det er, som om det er hendes hobby. Hun tror, alt det riveri vil gi’ bonus en skønne dag, og at Aage vil rejse sig som en Københavnerstang mæ’ en deform due oven på håret. Det kommer jo ikke til at ske, Thora. Det er slut, kaput, over and out, game’s over.

Fik halsen skåret over

Mine damer og herrer. Gør Deres indsats, vi kører igen. Nogle kører igen. Andre går helt i stå af sorg og tristesse. Men hey, Farmor, måske skulle du ha’ været lidt gladere for ham, mens du stadig havde ham. Eller bare være lidt gladere i det hele taget. Og du skal ikke spørge mig, om jeg vil arve dine broderede puder mæ’ margueritter og valmuer i en stor pærevælling, som du selv har syslet mæ’ i din sure stue. Til ingen verdens nytte.

Eller fortælle om knalleristen ved Trekroner, som fik halsen skåret over, fordi nogen havde spændt en ståltråd ud på en sti. Jeg ka’ ikke ta’ det i mit nervesystem, som ikke er en skid anderledes end andres nervesystemer. Og børn æder alt råt. Men det der, det er bare for råt for børn, og noget må du selv bære, fordi du er voksen.

»Så! Der kommer din far. Pak dine ting. Osse parfumen«. Jeg har lavet rosenparfume af nogle maste rosenblade fra hendes frimærkehave. Den var bedre end Chanel no. 5, da jeg lavede den, nu er det bare råddent blomstervand. Min farmor vinker på sådan en trist måde. Som om jeg er på vej til skafottet.

»Var det hyggeligt hos farmor«, spør’ han. »Nej«. »Nå«, si’r han, og så taler vi ikke mere om det.