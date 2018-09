Vi taler jo aldrig i telefon så sent mere – vi er næsten døde

Ding, ding dong it’s my telephone, åh, åh, åh, I’m hanging up on you. Jeg har en sådær idiotisk ringetone mæ’ Madonna, den Jean Paul Gaultierspidsbrystede gamle hekseworkouttype. Jeg når den ikke. Var det Dong? Don Bjarne Corydone? Guldmand Saks? Den gyldne saks? Dansk Folkeparty, der vil ha’, at jeg melder mig ind i samfundet?

Det vil jeg ikke, for jeg har aldrig meldt mig ud. Og er snotforknølet. Jeg er faktisk så schlapp, at jeg end ikke kan løfte den Doro op i mine arme. Doro ringer, hulk, ikk’ så tit mere. Det er, som om de mennesker hellere vil skrive sms-ord nu. Gider de ikke høre min sprøde, men lidt skingre stemme længere? Så sent den store Doro ringer? Det er mærkeligt, for Charlotte og jeg taler aldrig i telefon så sent, da vi begge, for længst har trukket bh’en ud gennem ærmet og er faldet i søvn foran skærmbilledet.

Fællesflet i sofaen

Charlotte er smart, hun ser Netflix, som hun og hendes samlevemand virkelig presser til det alleryderste af abonnementet. Så ligger de som fællesflet i en hjørnesofa på størrelse med en tolænget proprietærgård og ser serier i 28 afsnit i 12 sæsoner, og hvis den ene siger, at hen altså vil i seng nu, fordi de begge skal tidligt op og livredde nogle helt tilfældigt udvalgte mennesker, så siger hen, at hen altså skal og vil se endnu et afsnit.

Hvem sidder der bag skærmen, med bajer i sin hånd? Gentag! Det gør såmænd doctorer, deres liv var fyldt med flex

Det virker faktisk, som om de elsker serier højere end hinanden og det hus, de lige har købt på fed grund med den fede udsigt over flyv fugl flyv Furesøen, ser de aldrig skyggen af, fordi de er buret inde i en serie for nedrullede gardiner.

Hvem sidder der bag skærmen, med bajer i sin hånd? Gentag! Det gør såmænd doctorer, deres liv var fyldt med flex, og inde bag ved skærmen var livet massemord og sex. De så en masse skæbner og blev helt fyldt op af det og kunne slet ikke vente på, hva’ i næste afsnit skulle ske. Der skete megen bandekriminalitet, og natten gik på hæld. De bedste bedsteborgere var glade, det ikke var hjemme hos dem sæl.

Den sø er meget kedli’, der skete ikk’ en dyt, så så de en serie mere, for ikk’ at føl’ sig snydt. Og så en serie om tatoverede mænd, der sad og brummed’ den, men den syns de var dårlig og så den ikk’ igen. Derpå en lesbisk serie om udskud i orange, så Charlotte ønsked selv at bli’ indsat, jeg tror, hun har bon chance. Det var såmænd en serie, der kørte af sporet i flere år, men lægerne var underholdt og kunne knap huske, hvad det var, de så. De så såmænd ’The Queen’, og den synes de var virkelig go’. Så go, at de sprang sæson et over og gik direkte til sæson 2.

Analog film

Ringgg, åh det er SeriekvælerCharlotte. Blot for at informere mig om, at det var et fejlopkald? Jeg spør’, hvorfor hun ikke sover endnu, og nu jeg endelig har hende, lidt ind til hvilken spændende serie parret mon falder i søvn til for tiden. Det ka’ hun ikke huske.

Ha, mand. Jeg fortæller så om mit fortidsøgleego, der netop har set en analog skidego’ film i fjernsynet. En film, der hed ’I’m still Alice’. Med hende der, du ved nok ... der bli’r Alzheimer ... Hende mæ’ det røde hår og marcipanface. Hun spillede mæ’ i ... den der, ahhh, hva’ er det nu den hedder ... her var hun gift med lækkerbamse Baldwin, hva’ er det nu, hun hedder? Jeg ved det godt. Jeg ved det godt?

Charlotte siger, let natpottet: »Gab, jeg vil altså osse se at komme i seng«. Jeg siger, at så skriver jeg altså en sms, når jeg kommer i tanke om navnet. Det si’r seriekvæleren, at jeg ikke skal. Men det gør jeg. 3.38.