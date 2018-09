Bagsiden tester: En æggestjerneform er et rimelig trættende redskab Bagsiden har været i køkkenet med en metalform, der kan få dit spejlæg til at ligne en stjerne. Eller en pandekage. Det er et utroligt irriterende stykke værktøj.

Det er jo en sjov idé. At man kan servere et fint spejlæg formet som en stjerne, en blomst eller et hjerte til sine kære eller sig selv, hvilket vil gøre alle glade og måske – og det kan jo være vigtigt nok i 2018 – kaste et motiv af sig til Instagram.

Dit forbrug Sidst på måneden Lønnen er ikke gået ind. Mange får først løn torsdag eller fredag, hvilket gør de kommende dage mindre festlige, for på mirakuløs vis lykkes det dig jo som regel at køre kontoen i bund. Hjælp. Her kommer Bagsiden dig til undsætning. Som regel har du en 50’er, en flad 20’er eller en endnu fladere 10’er tilbage i pungen, og vi har påtaget os at guide dig til køb i de prisklasser.

Bagsiden har derfor med åbent sind købt en stjerneformet metaltingest med håndtag, hvori man kan spejle sit æg, så det bliver en æggestjerne. Formen stod i 29 kroner på krimskramspostordregiganten Wish, og vi bevæbnede os med en hel pakke æg for at prøve den eftertrykkelig af.

Allerede efter de to første æg var det sjove til at overse, og vores konklusion var klar: Der er simpelthen lidt for meget æg i et dansk økoæg til formen. Vi tog en slip let-pande med lidt fedtstof og stegte ægget i formen ved middel varme, og alligevel lykkedes det os ikke at få toppen af spejlægget til at stivne nogenlunde, uden at bunden blev decideret brændt. Det hjalp heller ikke at skrue ned for varmen, så bunden ikke blev så brun – varmen nåede ligesom aldrig toppen af spejlægget, der lå og flød mere eller mindre rå rundt.

Som det ses på billedet flød æggehviden også uden for formen, hvilket er uhyre langt væk fra det lovede look på billedet fra Wish, som sælger æggeformen: Her ligger ægget perfekt tilberedt og med perfekt ubrændt kant på panden.

Vi tænkte, at vi kunne minimere skaden ved at skære den udflydte hvide af, men selv uden det hvide udflåd er vores stjernespejlæg en virkelig trist vanskabning ved siden af det lovede resultat fra Wish. Helt mærkelig i kanten og med ramponeret blomme.

Pandekageform

Her kunne vi have stoppet legen, men vi lod os lokke af ordet pancake på Wish’ omtale af formen. Kunne vi i stedet for kiksede spejlæg vække lykke med stjerneformede pandekager? Vi piskede straks en amerikansk pandekagedej sammen – og her skal lyde en tak til James Price, som har en ganske nydelig opskrift på amerikanske pandekager liggende på www.pol.dk/5479435.

Allerede efter første pandekageforsøg var vi overbeviste om, at stjerneformen har en berettigelse som pandekageform. En vis berettigelse. For formen var i fin sync med Prices pandekager og skabte en noget nær perfekt stjerneformet pandekage – og vi kunne gentage succesen med pandekage to og tre.

Men. Altså.

For hver gang vi havde bagt en pandekage, var formen så snasket på indersiden, at vi måtte vaske den grundigt af, før vi kunne lave næste pandekage. Det hjalp heller ikke lige at smøre lidt olie på formens inderside.