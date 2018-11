»Største begivenhed i metrologien siden metersystemet blev indført 1875«: Verden har nu fået et helt ægte og moderne kilogram 57 lande har i dag besluttet, at alverdens vægte ikke længere skal kontrolleres ved hjælp af et lod i Paris, men af moderne fysiske beregninger.

Som mange har lært i skolen, står det ægte kilogram i en glasklokke i Sèvres, en forstad til Paris. Le Grand K, som det kaldes, er et lod lavet af 90 procent platin og 10 procent iridium, og det vejer nøjagtig 1.000 gram. Hverken mere eller mindre.

Dette originale lod har i 129 år været bagstopperen for alle lodder og vægte, når myndigheder og forskere skulle afgøre den præcise vægt af alt fra lokomotiver og tomater til gift i grundvandet.

Men nu er det slut. På en konference i Versailles besluttede de 57 lande, der er medlemmer af General Conference on Weights and Measures, i dag, at metalklumpen skal afløses af målinger og beregninger baseret på en fastlagt defineret værdi for Plancks konstant.

»Loddet er simpelthen ikke stabilt«, forklarer Michael Kjær, der er direktør for Danmarks Nationale Metrologiinstitut, der både forsker i mål og vægt og holder øje med kontrolinstrumenterne. På instituttet i Hørsholm står der for resten også en nøjagtig kopi af Le Grand K.

Michael Kjær har svært ved at få armene ned: »Det er den største begivenhed i metrologien, siden metersystemet blev indført 1875«.

Det originale kilogramlod er ikke helt stabilt, forklarer han:

»Det lod, der står beskyttet under flere lag glaskupler, er simpelthen ikke stabilt. Dengang blev der lavet 7 helt ens lodder. Kun det ene står supergodt beskyttet, mens de øvrige 6 bruges i den rutinemæssige kalibrering af lodder og vægte. Vi ved, at de 6 i dag er forskellige. De vejer ikke helt det samme. Ganske vist er forskellen meget, meget lille. Men de ændres med tiden, og derfor har metrologer i årevis arbejdet på at finde en ny og helt stabil kontrolenhed – en uforanderlig enhed«.

Det begyndte med solkongen

Det kan være svært for os moderne forbrugere at forstå, at der engang alene i Europa fandtes titusindvis af mål for vægt og længde. Det var et problem for al eksport og import og – naturligvis – for forbrugerne. Man kunne ikke være sikker på, hvad man købte.

Derfor beordrede den franske konge Louis 16. – ja, det er ham, solkongen, der blev henrettet under den franske revolution – sidst i 1700-tallet videnskabsmænd til at finde en løsning. De kom op med metersystemet til at måle længde og kilogram til at måle vægt. De to systemer skulle vare evigt og gælde hele jorden. Intet mindre.

Dengang blev en meter defineret som en 10-milliontedel af længden fra Nordpolen til Ækvator, og et kilogram var lig med massen af en liter vand. Derfor blev der lavet en metalstok på nøjagtig en meter og altså også et lod på et kilogram.

Siden er der også kommet flere fælles internationale måleenheder til, bl.a. sekunder for tid, kelvin for temperatur og ampere for elektrisk strøm.

Danmark var et af de 17 lande, der var med til at vedtage de nye internationale måleenheder, og Michael Kjær var også med til at stemme i dag. Metersystemet blev i Danmark indført 1. april 1912 ved lov. Men sædvaner er svære at ændre. Tømrere og snedkere kan stadig regne i tommer, og de måler også med en tommestok.

Meterstokken blev allerede lagt på hylden i 1983. Siden har man defineret en meter ved hjælp af lysets hastighed målt i vakuum.

Plancks konstant

Nu står kilogramloddet, Le Grand K, altså også for fald. Det afløses af en målemetode baseret på Plancks konstant – og her er vi langt inde i kvantefysikken.

Michael Kjær har prøvet at forklare mig, hvad Plancks konstant er. Navnet kendte jeg. En stribe tyske forskningsinstitutioner er opkaldt efter fysikeren Max Planck, der levede 1858-1947 og anses for kvantefysikkens far.