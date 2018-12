Bagsiden præsenterer: Vegansk flæskesteg til alle

Den smager ikke som flæskesteg. Den ligner måske mest en drømmekage fra Brovst, og konsistensen er næsten som hummus. Ikke desto mindre er Bagsidens nyeste opfindelse – den hjemmegjorte veganske flæskesteg skabt med kærlighed, store doser tolerance og en voldsom foodprocessor – vores bedste bud på at skabe julefred både i de små danske hjem, i det danske folkehjem og hele verden.

Opskrift Vegansk flæskesteg Til stor rugbrødsform

1 knoldselleri

1 dåse kikærter

1 dåse hvide bønner

1/2 dl vand

saft og skal af 1/2 økocitron

2 fed hvidløg

salt og peber Svær 1/3 blomkålshoved

100 g hasselnødder

olie

salt 1. Skræl sellerien, og riv den. Blend kikærter og bønner, tilsæt vand, citronsaft, revet hvidløg og salt og peber. Bland massen med selleri. 2. Fordel massen i en rugbrødsform beklædt med bagepapir. 3. Svær: Blend blomkål og hasselnødder, og fordel det på selleribønne-massen. Hæld olie på toppen, og drys med salt. 4. Sæt flæskestegen i ovnen, og bag den ved 200 grader i 1 time. Læg et stykke stanniol over stegen, hvis sværen bliver for mørk. Tip: Sværen kan også ristes i olie på panden og først drysses over stegen til sidst.



Her sender vi især vores særlige tanker til Torben Schack Pedersen, valgt til Folketinget for Venstre i Thisted-kredsen, som i sidste uge tweetede et billede af en flæskesymfoni, herunder stegen, på en tallerken med ordene »Fremragende julefrokostmad – sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm. #dkpol«.

Kære Torben, den veganske flæskesteg er fremragende julefrokostmad med en frisk smag af knoldselleri og blomkål. Et cremet indre og en sprød topping. Den kan sagtens indtages, mens man sidder snapsestiv en fredag aften inden jul og spiser julefrokost i dunkel belysning, mens man tager ubehjælpsomme foto.

Den kan også fint spises med en klat sennep, den vil kunne tweetes, den kan spises i juledagene, når man har juleevangeliet i frisk erindring: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« – og så vil den kunne spises af alle mennesker i Danmark: Veganere, glutenallergikere, laktoseintolerante, klimaforkæmpere, jøder, muslimer og mennesker på tålt ophold på øer i Stege Bugt. Det er med andre ord en helt ny, inkluderende flæskesteg med helt nye symbolpolitiske muligheder. Vi foreslår hashtagget #julebuffettilalle.

Gris uden tårer

Vi sender også særlige tanker til veganerne Nicolai Architech Christoffersen og Henrik Vindfeldt, formand for Veganerpartiet, som i sidste uge begge græd for åben tv-skærm på TV 2 News over de mange dyr, vi slagter i Danmark hvert år: »Det er levende væsner, ligesom mig«, snøftede Nicolai Architech Christoffersen. »Det er fuldstændig sindssygt, at vi sidder juleaften – vi slagter ikke voksne dyr i Danmark, det er alt sammen dyrebørn, de er 5 måneder gamle – og hygger os og fodrer vores børn med de her dyr«, hulkede Henrik Vindfeldt.

Kære Nicolai og Henrik. Måske synes I, at det er langt ude at lave vegansk mad, der prøver at ligne den animalske, men det er vores erfaring, at danskerne er så traditionsbundne juleaften, at en postej, der ikke ligner en flæskesteg, ikke vil være nær så velkommen på julemiddagsbordet som en, der ligner.

Og tænk over potentialet: Danskerne har altid været begejstrede for surrogatprodukter. Tænk bare på revet pizzatopping, der intet har med ost at gøre, flødeis uden fløde og ægte mayonnaise med masser af tilsætningsstoffer. Vi elsker det.

Med den fede branding, jeres velsignelse og den rigtige pris vil den veganske flæskesteg kunne udkonkurrere den animalske flæskesteg. Vi foreslår hashtagget #grisudentårer.