Bør der være en særlig karakter til elever, som bærer briller uden styrke for at se klogere ud?

Bagsiden inviterer læserne til at komme med originale forslag til ny karakterskala, for det er det, ministeren vil have: En skala der hylder originalitet.

Mandag skrev Politiken, at landets uddannelses- og forskningsminister vil komme med et forslag til en ny karakterskala: Den nuværende går for meget op i fejl i stedet for at belønne det, der er godt og originalt.

Bagsiden vil til enhver tid støtte det gode og originale, og vi har alligevel aldrig helt fået overblikket over, hvad den nuværende karakterskala går ud på, men prøver altid konsekvent at regne karaktererne om til 13-skalaen, så vi vil gerne bakke op om ministerens forslag. Og her inviterer vi Bagsidens læsere med: Kom med et bud på en ny karakterskala.

»Vi bygger videre på den nye skala«, sagde uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) godt nok i avisen mandag. Det er jo ikke særligt originalt og derfor næppe noget, der vil udløse hverken UG, 13, 12 eller et A til en afløserskala.

Rutinepræget

Der er ingen grund til ikke at gå radikalt til værk, som en professor emeritus fra Aarhus Universitet også har sagt om sagen. Men man kan jo godt skele til sine favoritter og idiosynkrasier ved de allerede kendte systemer.

Bagsiden savner personligt karakteren 10 i den gamle 13-skala »for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation«, for det er jo et niveau, de fleste af os vil være i stand til at nå sådan lidt op ad formiddagen på en almindelig arbejdsdag efter en kop kaffe eller to.

Vi er mange, der ikke kommer igennem dagen, hvis vi ikke kan få lov at køre lidt på rutinen.

Og vi fatter intet af den nye skalas 7-tal: »Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler«. Altså hvordan kan man både levere en god præstation, der opfylder fagets mål og have en del mangler?

Når nu der ifølge ministeren ikke længere skal være så meget fokus på fejl og mangler, er det også værd at overveje, om det øgede fokus på originalitet skal parres med øget fokus på andre hidtil ikke påskønnede eller oversete parametre.

Det vil kunne være relevant at have særlige karakterer til flittige elever, der ikke fatter en bjælde. Og omvendt.

Der kunne også være særlige karakterer til elever, som har forsøgt at tale deres karakter op. Eller har fået mor til at ringe og klage over en karakter.

Alle, der modtager lektiehjælp fra en betalt mentor, kunne placeres i et andet karaktersystem, eventuelt sammen med ressourcestærke forældre, der tager fri for at skrive børnenes store opgaver. Elever, der er ramt af både-og, kunne placeres i et tredje karaktersystem.

Flid, fedt og snyd kunne også afspejle sig i karakteren – sladderhanke, afskrivning af opgaver, fedteri for læren og fravær kunne enten honoreres eller straffes efter nærmere angivne retningslinjer i en bekendtgørelse.

Originalt fravær

Et særligt afsnit i bekendtgørelsen kunne omhandle, hvilken karaktergivning der er relevant til elever, som bærer briller uden styrke i for at se klogere ud.

Elever på første række i klassen kunne fratrækkes en halv karakter, fordi de får foræret, hvad der svarer til en hjemmebanefordel i fodboldens verden. Eller elever på bageste række kunne tildeles en halv karakter ekstra som kompensation for at blive overset og have indskrænket mulighed for at smile til læreren.

Elever med meget fravær, der kan dokumentere, at de har brugt tiden på noget originalt – det vil sige, at de ikke har været på sociale medier og Netflix – vil kunne få en pil opad.

I Bagsidens øjne er mulighederne uendelige, men det kan også være hensigtsmæssigt at have særligt fokus på at italesætte problemer ved det nuværende system.

Et helt særligt issue må være at finde ud af, hvor i karaktersystemet man vil placere de såkaldte 12-tals-piger, og om de overhovedet skal være i samme system som de aldrig omtalte 12-tals-drenge.

Send dit forslag til bagsiden@pol.dk senest tirsdag 29. januar klokken 12.00