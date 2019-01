’Hans Hedtoft’s forlis var en katastrofe for Grønlands kulturarv

I dag er det 60 år siden, at Danmark oplevede en af de værste skibsulykker i nyere tid. På sin første rejse fra Grønland til København ramte skibet ’Hans Hedtoft’ et isbjerg tæt ved Kap Farvel. Selv om mandskabet på en tysk trawler var i kontakt med det synkende skib i flere timer, lykkedes det ikke at finde den nøjagtige position, så alle 95 ombordværende omkom. Det eneste, ’Hans Hedtoft’ efterlod sig, var ironisk nok en redningskrans, der blev fundet på en islandsk kyst otte måneder senere.

Fakta Arkivgutterne Med jævne mellemrum diverterer arkivgutterne Jørgen Mikkelsen og Kenn Tarbensen læserne med kuriosa, der passerer deres skriveborde. Jørgen Mikkelsen er arkivar ved Rigsarkivet i København. Kenn Tarbensen er arkivar ved Rigsarkivet i Viborg.

Historien om ’Hans Hedtoft’s forlis er blevet fortalt mange gange siden 1959. Den grundigste beskrivelse er nok Lars og Morten Halskovs bog ’Skibet der forsvandt’ fra 2008. Heri kan man bl.a. læse om, hvordan grønlandsminister Johs. Kjærbøl fik gennemtrumfet en beslutning om, at ’Hans Hedtoft’ skulle sejle med varer og passagerer året rundt mellem København og Grønland, da en løbende kontakt antagelig kunne bidrage væsentligt til udvikling af det grønlandske samfund. Erfarne kaptajner havde imidlertid frarådet sejlads med passagerer i de første måneder af året, hvor det kunne være farligt at sejle i de grønlandske farvande.

Bogen giver også et fint indblik i de mange menneskelige tragedier i kølvandet på ulykken. Det fremgår blandt andet, at det var overraskende svært for mange pårørende til de omkomne at få støtte fra Grønlandsfonden, som ellers blev skabt med det udtrykkelige formål at hjælpe efterladte efter denne og andre ulykker i Grønland.

1/3 forsvandt

Et aspekt, som kun berøres ganske kort i Lars og Morten Halskovs bog, er, at Hans Hedtofts forlis også fik katastrofale konsekvenser for Grønlands kulturarv. Med i lasten havde skibet nemlig mere end 16 tons arkivalier, som skulle afleveres til Rigsarkivet. Det drejede sig om ca. 1/3 af den samlede bestand i de grønlandske arkivdepoter. I dag kan det være svært at forstå, hvorfor myndighederne ikke fordelte denne last på flere sejladser for at reducere risikoen for tab ved transporten. Men dengang anså man det åbenbart ikke for et problem. For de ansvarlige skibsteknikere fortalte, at det nye skib med dobbelt bund og mange tværgående skotter var meget sikkert at sejle med – ligesom det var tilfældet med ’Titanic’ i 1912.

Baggrunden for arkivalietransporten var paradoksalt nok et ønske om at redde de mange dokumenter for eftertiden. Det kan man læse i en rapport, som arkivar Sune Dalgård, Rigsarkivet, udarbejdede, kort efter at han var vendt hjem fra en tjenesterejse til Grønland i sommeren 1958. Initiativet til rejsen kom fra Grønlandsministeriet, som ønskede Rigsarkivets bistand til at bringe de grønlandske arkivalier i bedre orden og i denne forbindelse overvejede at opføre »en passende arkivbygning, antagelig i Godthåb«.

De fleste steder var arkivalierne uordnede og derfor vanskelige at benytte

Efter en besigtigelse af de to store arkivdepoter i Godthåb og Godhavn samt arkivlokaler hos en del embeder og institutioner konkluderede Dalgård, at der var betydelige mængder af korrespondance, referater og regnskaber m.m., som kunne belyse grønlændernes handel, retsvæsen, sundhedstilstand og mange andre emner lige fra omkring 1780 til 1950’erne. Men de fleste steder var arkivalierne uordnede og derfor vanskelige at benytte. Dertil kom, at en del af papirerne i Godthåb-depotet var fugt- og svampeskadet efter at have stået på et utæt loft i en årrække. Det »er (…) af aldeles afgørende betydning, at de snarest muligt bliver behandlet af en kyndig konservator, idet der ellers er overhængende fare for deres fuldstændige ødelæggelse«, skrev Dalgård.

Da Grønland ikke rådede over den fornødne faglige ekspertise til hverken ordning, registrering eller konservering, anbefalede arkivaren, at de grønlandske arkivalier blev ført til København for at blive behandlet i Rigsarkivet. Herefter kunne de transporteres tilbage til Grønland, når der var opført en passende arkivbygning.