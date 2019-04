Jeg kunne jo lige så godt stege den flyvende valk i spruttende Oma-margarine

I dag ska’ vi tale om at være mod din næste, som du ønsker, hun skal være mod dig. Man ska’ ikke være led.

»Men er du da det?«, spø’r du. Ja. Det begyndte i en tidlig alder i husgerning, hvor vi havde Fru Lind, og det var bare vind eller forsvind i de fire stive timer, det madshow varede. Så blev man delt ind i pigerne på husholdningsholdet og drengene på sløjdholdet på den modsatte side af gangen.

Vi skulle altid lave noget billigt bras: f.eks. svinelever. Den lever var så slimy lillablodig, og når man vendte den i melet på køkkenbordpladen, vendte det sig i en. Så skulle man tegne en ernæringscirkel, og det kunne enhver idiot finde ud af, så det var en større kunst at tegne cigaretter, kradsere og udhulede franskbrød med flødeboller i ind i feltet for grøntsager. Samt pornoficere hele korn- og brødfeltet.

Valk på afveje

Fru Lind sad ved et kateder på langs af køkkenet, som var iskoldt med hvide fliser og 16 enkeltmands gasblus. Indimellem stikker hun så lige en lillefinger i den brune opbagte sovs og siger: »Mere salt«, eller »for meget salt«.

Da hun hin stegt leverdag skrider med korslagte arme tilbage mod sin tronstol, sker der det, at hun vrider om på sin hæl og snubler, og hendes valk flyver ud i rummet. En valk er en klump af blødt materiale, der ka’ højne ens egen frisure. Den kan hjemmelaves af mange forskellige ting: egen hårvækst, hundehår, twist, støvboller eller hva’ man måtte ha’ ved hånden. Kun fantasien sætter hårgrænser.

Tilfældet ville, at den scarryhairy valk landede på mit køkkenbord midt i melvendingen

Nå, men så ta’r man disse ting og putter dem ned i en gammel udbrændt nylonstrømpe, som har nogenlunde samme farve som ens hår, og så syr man lidt kastesting og ding! sættes valken op på det lille kønne Fru Lind hoved, og så har man sig en opsats, der gør underværker.

Tilfældet ville, at den scarryhairy valk landede på mit køkkenbord midt i melvendingen, og jeg syntes derfor, at jeg var i min gode ret til at snuppe valken, lige vende den i lidt mel og så stege den i den spruttende Oma-margarine.

En gang om ugen havde vi fru Lind. Hver anden gang skulle man sy rundskårne elektriske polyesternederdele og hækle et sort puddelsnapseskjulerbetræk til sin far, selv om ens mor havde bedre brug for det. Anyways, timer kan føles som år, når man skal arbejde sammen med de forkerte.

Sprittet afkøling

Jeg var på arbejde i går, og vi er to hysterias, som ikke ka’ »så godt med hinanden«, og tiden snegler sig af sted, og der bliver lavet psykiske stunts ofte mæ’ en vinduesspray som våben, og som vi ellers skal forestille at spraye computeren og telefonen af mæ’.

Vi sigter godt, men rammer skidt, det gør idioter tit, og det er ingen svir at arbejde mæ’ sprit i øjnene, og man sidder bare og venter på, at den svien foreta’r sig, så man ka’ gi’ igen af samme skuffe, mens den ikke vandfaste mascara forvandler ens kollega til Alice Cooper.

Nå, jeg ringer fra min egen mobil til arbejdstelefonen. Ta’r den og siger henvendt til nonkollega: »Det er generaldirektøren. Han vil godt lige ha’, du fiser ned og afløser i Bonnies dyrecenter«. Så fiser hun derned, og det er dejligt, lige til hun kommer tilbage, helt ildrød i smasken af raseri.

Jeg spø’r hende, om hun mon ikke trænger til at køle lidt af, og gi’r hende under alle omstændigheder tre hurtige pift. Så står det 5-4 til mig.

»Ka’ du SÅ være sød«, sagde moderen til barnet. Og mæ’ det tryk, hun lagde på »SÅ«, forstod jeg, at balladen var i orden, til en vis grænse, og jeg har ikke siden serveret stegt valk for min næste.