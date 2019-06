FOR ABONNENTER

Måske har der været lidt for meget fest. Man kan aldrig få for mange fester. Hun havde for få festsko. Hun var helt udmattet af alle de taler, der sku’ udtrykkes, skrives, fremføres mæ’ rysten og bæven. Hun tænkte, at hun hellere ville stå 48 timer i streg og svare på, hvor det nærmeste toilet er i Rødovre Centrum.