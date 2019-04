Skotland forbereder sig til Brexit: Vi griner ad os selv, men hamstrer alligevel toiletpapir og konserves

Ved afstemningen i 2014 om uafhængighed fra den britiske union stemte 52 procent af skotterne for at forblive i Storbritannien. Under denne såkaldte IndyRef (Independence Referendum) var et af argumenterne for at blive netop, at Skotland dermed også ville forblive medlem af EU.

Skotland er et lille, Europa-venligt land med en aldrende befolkning og lang historie med immigration og emigration. Landet mangler arbejdskraft, og førsteminister Nicola Sturgeon har adskillige gange opfordret folk til at komme til hertil – og understreger ofte, at alle er velkomne. Kontrasten til debatten sydpå er derfor stor.

I Westminster, hvor det skotske nationalparti (SNP) har 35 repræsentanter, har partiet længe anklaget regeringen for ikke at samarbejde med de andre partier i deres forsøg på at nå en Brexit-aftale, der kan få flertal i parlamentet. Ligeledes for ikke at lytte til de nationale regeringer i Skotland og Wales.

De konservative har aldrig været et stærkt parti i Skotland. De siddende 31 konservative politikere blandt det skotske parlaments 129 MSP’er (Member of the Scottish Parliament) er den største konservative repræsentation i det skotske parlament, Holyrood i Edinburgh, siden hjemmestyrets oprettelse i 1999.

Det konservative parti i Skotland, ledet af Ruth Davidson, er pro-EU. Følelsen af, at hele Storbritanniens, og dermed skotternes, fremtid afhænger af interne stridigheder i det engelske konservative parti, understreger yderligere afstanden mellem Skotland og Westminster.

For to uger siden stemte 66 procent af MSP’erne i det skotske parlament for at tilbagekalde artikel 50. Holyrood har ingen lovgivende magt over eller indflydelse på Skotlands eller Storbritanniens suverænitet. Westminster alene kan træffe sådanne beslutninger.

Men Holyroods afstemning er alligevel vigtig, fordi den både viste et tydeligt flertal i det skotske parlament, og står fuldstændig i modstrid til balladen i Westminster. Det er selvfølgelig en politisk boksebold.

Det skotske partis afstemning bekræfter for mange, at regeringen og Westminster hverken lytter til de nationale regeringer eller hjemmestyrerne i Wales og Skotland (i Nordirland har regeringen Stormont har været suspenderet siden 2017).