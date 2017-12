Enlige mødre, kernesunde Ninka og barbrystet feminisme: Her er Top 10 over de mest læste debatindlæg fra 2017 Der blev især klikket på indlæg om personlige værdier, erfaringer fra det levede liv og hverdagen i det forgangne år. Om det var børn med autisme, desperat jobsøgning, fattigdom på SU, chokket over mordet på Kim Wall, eller hvorvidt afklædte pin-up-feminister nu også er rigtige feminister, så gik bølgerne højt i denne debatindlæggenes Top 10.

1. Årets mest læste indlæg med over 200.000 læsninger kom fra Nilofer Abbasi, der kom til Danmark med sin familie fra Afghanistan som barn og i dag er studerende og aktiv i Venligboerne.

Tak Danmark, fordi en enlig mor med seks børn kan spare op til et hus i Rødovre ved at arbejde som rengøringsassistent

2. Næsten lige så mange læste med, da Troels Chr. Jakobsen, jobsøgende og medlem af Alternativet skrev årets mest uopfordrede jobsøgning til Københavns Kommunes beskæftigelsesborgmester, der dengang hed Anna Mee Allerslev.

Ansæt mig til en timeløn på 61 kroner

3. Faren til Carlo på 10 år, der er infantil autist, fik nok af Ninka-Bernadette Mauritson, der flere gange offentligt har fortalt, at hun har fjernet sin søns gener efter samme diagnose ved kostomlægning og andre livsstilstiltag.

Nej, Kernesunde Ninka, autisme er ikke en sygdom, der kan kureres

4. Kritikere beskylder ofte Politikens debatspalter for altid at give taletid til nogen, der synes, det er synd for dem selv. Her var det Ida Harbøll Ihle, studerende fra Århus, der ikke var tilfreds med at skulle leve af grød under sin uddannelse.

Er det fair, at jeg som studerende skal leve af havregrød under min uddannelse?

5. Politiken bringer med jævne mellemrum velskrevne indlæg af jurist Malene Lei Raben. I sommer skrev hun dette indlæg om, at hun ikke ville arbejde mere og som 48-årig gik på pension fra karriereræset. Vi håber, at det betyder, at Raben vil skrive mere for os.

Kontorlivet fik mine bedste år. Nu går jeg på ferie - for evigt

6. Dette indlæg fik virkelig folk til tasterne. Radiovært Tinne Hjersing Knudsen skrev om sine tanker om livet som kvindelig journalist i lyset af det brutale mord på Kim Wall, og hvorvidt kvinder er mere udsatte i jobbet. Hun glemte at skrive #NotAllMen

Mange kvindelige journalister tænker ’det kunne have været mig’

7. Mette Fugl har længe været en decideret yndling for Politikens debatredaktion. Altid skarp, velskrivende og ikke mindst sjov. Fugl skriver fast i lørdagsformatet, Matriarkatet, sammen med en flok andre boss ladies. I dette indlæg gav hun de unge fjerdebølgefeminister fra Girl Squad tørt på og femisplainede dem lidt om feminismens historie.

Vis bare bryster, men lad være med at kalde det feminisme

8. Læge Frederik Liljefred skrev dette indlæg om, at unges fravær i gymnasiet i dag er blevet et kontrol- og præstationshysteri, hvor ikke engang sygdom kan holde de unge hjemme af frygt for fravær.

Når jeg beder en elev gå hjem under dynen, bliver øjnene blanke. »Det kan jeg ikke – mit fravær er allerede for højt«

9. Dette indlæg fra lektor Kirsten Mortensen affødte også en del debat. Mortensen fremførte en hård kritik af Inger Støjberg og regeringen for de forhold som udenlandske forskere og udlændinge i Danmark lever under.

Støjberg har fået sat danskheden på verdenskortet, og nu må vi alle lide under det

10. Politikens debatredaktion har bragt et væld af kritiske indlæg om Sundhedsplatformen i løbet af året. Men især dette debatindlæg af forfatter og læge Steffen Jacobsen om Sundhedsplatformen vakte opsigt.

Nu rammer den sorte død hospitalerne

