Ph.d.-studerende om frygten for Trump, løgnagtige medier og falske nyheder: Postfaktualitet har et klart demokratisk potentiale Det er en gave til samfundet, at autoriteter som videnskab og medier bliver udfordret, mener ph.d.-studerende. Fake news og fup kan få os til at tænke kritisk.

Siden Donald Trumps indsættelse som amerikansk præsident i januar har begrebet postfaktualitet lagt sig som en klam vinterdyne over enhver diskussion; vi kan ikke rigtig regne med noget længere.

Massemediernes monopol på at kunne præsentere den store faktatjekkede sandhed er blevet blevet brudt, og i debat om vacciner, kost, politik og endda Jordens form har marginale synspunkter tilkæmpet sig en plads, for på sociale medier kan også andre end de kendte autoriteter komme til orde.

Simone Sefland Pedersen Foto: Aarhus Universitet Født 1989. Cand.mag. i idéhistorie og ph.d.-stipendiat på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Forsker under titlen ’Hvordan ved du det?’ i postfaktualitet som fænomen og som symptom på autoritetsforskydninger og strukturforandringer i offentlige sfærer.

Men det er der ingen grund til at ærgre sig over, mener ph.d.-studerende Simone Sefland Pedersen, hvis forskning undersøger, hvad postfaktualiteten betyder for vores samfundsopfattelse.

»Der er et frigørende og interessant samfundskritisk potentiale i, at folk laver mindre medier, der kan udfordre de etablerede spillere. Massemediernes udlægning kan ikke være udtømmende, så derfor er det værdifuldt at bringe nye stemmer fra de ikke-hørte ind i samtalen«.

En undersøgelse af mediernes gennemslagskraft på sociale medier foretaget af Center for Journalistik på Syddansk Universitet i år viste, at blandt andet Karen Jespersen og Ralf Pittelkows Den Korte Avis har uforholdsmæssigt nemt ved at sprede sine budskaber. Her taler vi om et medie uden journalistiske standarder, som ikke er tilmeldt Pressenævnet, og som har slagside i sin dækning af integrationsstoffet. Hvorfor får det ikke advarselslamperne til at blinke?

»Det er også åbenlyst problematisk, og her må vi huske på, at de medie- og kildekritiske redskaber, vi har, er fra en anden tid, fra massemediernes gyldne ære. Disse redskaber er ikke fulgt med tiden, og det er en nødvendig del af det at blive en kritisk borger, at man lærer at håndtere den nye medievirkelighed. De fleste har jo kun en overfladisk viden om, hvad en algoritme er, så den viden må gøres tilgængelig. Lad os få algoritmeforskerne ud på bibliotekerne og ud i skolerne, så vi alle forstår, hvilke problemer teknologien medfører, og hvad vi skal være opmærksomme på. Vi er vant til at stole på medierne, men vi har også i en lang periode kunnet forvente, at de fleste medier satte en ære i at tilstræbe journalistisk vederhæftighed og i at formidle korrekte informationer. Vi har forladt massemediernes guldalder, og vi kan ikke længere på samme måde stole på mediernes formidling; det gør det vanskeligere at navigere. Et godt eksempel, på at ens kildekritiske apparat skal være toptunet, er ’Den korte radioavis’ på Radio24syv. De lancerede mediet Onlineposten, hvor de lavede pseudonyheder, der korresponderede med deres satiriske radioprogram. Radioens direktør forklarede dengang, at alle, som hørte radioprogrammet, ville være fuldstændig klar over, hvad der foregik på Onlineposten. Dermed siger han, at mediebrugernes kritiske sans ikke bare handler om det medie, de har foran sig. Den skal arbejde på tværs af forskellige medier, og det er godt nok avanceret og stiller store krav til mediebrugerne, hvis de vil følge med og gennemskue udviklingen«.

Kan en gennemsnitlig borger overhovedet løfte den kritiske opgave?

»Jeg tror, at den nødvendige bevægelse begynder hos de mest etablerede medier. Medier som dit eget bliver nødt til at informere om den udvikling, der er i gang, blandt andet ved at dække Facebooks algoritme og falske medier, som spreder upålidelige informationer. Jeg tror, at massemedierne stadig har en stærk stemme, og den amerikanske presse har fået en kritisk revitalisering efter valget af Donald Trump: Aviserne bliver købt og læst, og folk forholder sig til dem«.

Jeg ikke er nogen stor konsensusfan, og i de fleste offentlige diskussioner må vi anerkende, at diskussionen og uenigheden er det, der gør, at vi forbliver kritiske som borgere Simone Sefland Pedersen

Så nogen har en særlig forpligtelse?

»Ja, og uden at lyde for konservativ så synes jeg, at de store medier skal holde fast i det, de kan. Ét medie kan ikke favne alle borgere, og der vil altid være konspirationsteoretikere, der forsøger at undergrave de store medier. Det er vigtigt, at de mennesker, der ikke køber den alment accepterede forklaring, også bliver taget seriøst, men jeg mener, at de store medier må erkende, at de er nødt til at løfte et særligt oplysningsansvar. Det er en offentlig oplysningsforpligtelse, som ikke kun gælder Danmarks Radio. Medierne er nødt til at finde alternative kilder, tale med programmører, eksempelvis, som ved, hvad der foregår. Det er ikke længere nok at have en overordnet politisk analyse af, hvad der sker, vi skal også have nogen på banen, der kan forklare, hvorfor vi oplever den virkelighed, vi møder«.

Men kan de to fænomener overhovedet eksistere samtidig: store medier, som præsenterer troværdig og korrekt viden, og nichemedier for vaccineskeptikere og folk, der mener, at Jorden er flad?

»Det er jo det, vi ser netop nu, hvor de mindre medier, som får større og bedre muligheder for at komme bredt ud for meget få midler, udfordrer de etablerede mediers formidlingsautoritet og deres kilders vidensmonopol. Det kan sagtens lade sig gøre«.

Men hvis vi skal styrke den offentlige samtale, kan den ene sandhed jo ikke være lige så god som den anden. Den Korte Avis er jo ikke Danmarks Radio. Er de store mediers opgave at tvære nichemedierne ud?

»Hvorfor skulle det være det? Jeg ser to forskellige paradigmer for at bedrive medievirksomhed, som lige nu har nogle voldsomme slag mod hinanden, de etablerede medier og de nye nichemedier. Men det sker altså i en sameksistens. Det kan godt være, at de støder imod hinanden, men de forholder sig jo til hinanden, og det betyder ikke, at de mister hver sit kodeks. Det svækker ikke de etablerede medier, at den diskussion og det sammenstød finder sted, tværtimod styrker det de positioner, parterne indtager. I sidste ende handler den kamp om, hvordan vi vil tale til hinanden politisk i en nation. USA er en fantastisk case, fordi landet er så splittet, og diskussionerne foregår i mange fragmenter. Hvis denne udvikling kan noget, så er det at genstarte diskussionen om, hvad en demokratisk samtale er, for den har været død i mange år«.