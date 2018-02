Formand i skolelederforening: Forråelsen i samfundet har fostret Facebook-sagen Skolen skal sætte forældrenes opdragelse ind i en social kontekst. Vi skal snakke om, hvad det gør ved andre, når de bliver holdt udenfor, grinet af, slået på og forulempet digitalt.

Så er de første domme faldet over de mere end 1.000 unge mennesker, der er sigtet i danmarkshistoriens største sag om deling af video og billeder med pornografisk indhold. Det er en barsk sag.

Mest for de to unge, der er blevet eksponeret for Gud og hvermand. Dernæst går tankerne til de mange unge, der nu muligvis får et ødelæggende hak i straffe- og børneattesten. Min påstand er, at de fleste godt vidste, at det, de gjorde, var ulovligt, men de kendte nok ikke straffen, hvis de blev opdaget. Oplevelsen var, at alle gør det, og ingen er blevet straffet endnu.

Forældrene har grundlæggende ansvar for, at deres børn opfører sig som ordentlige mennesker og ikke skader andre

Da jeg var ung i Thy i 70’erne, gik vi til halbal. Oftest var der en med kørekort, som lånte en bil og kørte os frem og tilbage. Hvis vedkommende havde fået for meget at drikke, havde vi et problem. Men så kørte vi bare på sniger-ruten. De små landeveje, hvor politiet oftest ikke kom. Det er jeg ikke stolt af i dag. Men oplevelsen var, at der skete jo ikke noget, og vi blev aldrig taget. Så det føltes næsten lovligt, og samvittigheden trykkede ikke. Alligevel vidste vi godt, at det ikke var i orden, og at det kunne gå galt. Sådan er det nok i andre sammenhænge for mange unge. Men det går ikke, og denne gang var der politi på sniger-ruten.

Der er i dette tilfælde ingen tvivl om, at der er begået ulovligheder. Spørgsmålet er så, hvor ansvaret ligger for, at det er gået galt, ud over hos de unge selv.

Man peger tit på to ansvarlige: forældrene og skolen. Det er heller ikke forkert. Og så alligevel – ansvaret kan efter min mening ikke alene placeres her.

Forældrene har grundlæggende ansvar for, at deres børn opfører sig som ordentlige mennesker og ikke skader andre. De skal være tydelige, hvis de oplever, deres barn overskrider andres grænser, og give anvisninger på, hvordan man så kan agere. Skolen skal sætte forældrenes opdragelse ind i en social kontekst. Vi skal snakke om, hvad det gør ved andre, når de bliver holdt udenfor, grinet af, slået på og forulempet digitalt. Vi har udarbejdet mobbestrategier, og der er tiltag på skolerne om ikke at mobbe eller trivselsdage.

Min påstand er, at ansvaret må deles af flere. Vi ser resultatet af en forråelse i sproget, i adfærden og i folks ageren på sociale medier. Mange offentligt ansatte kender til at blive svinet til. Spørg pædagoger, sygeplejersker, p-vagter, socialrådgivere, lærere og ledere.

Vi har brug for en større debat om ytringsfrihedens positive side og dens begrænsninger. SoMe-udbyderne må tage fat i etikken. Politikerne må sammen med befolkningen, advokater og Etisk Råd diskutere, om der er behov for stramninger i lovgivningen. Vi har et fælles ansvar for at tale sammen på en ordentlig måde. Vi må alle bidrage til at stoppe den – ja – fordummelse i kommunikationen med hinanden, der er ved at udvikle sig. Vi er nødt til at få lukket sniger-ruterne.