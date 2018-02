Drop angsten for undergang: Vi lever i menneskehedens guldalder Vist er der udfordringer, men overordnet set har det aldrig gået bedre, siger den canadiske menneskerettighedsekspert Michael Ignatieff.

Når man læser avisen, er det let at blive nedtrykt og bekymret. Friheden er under pres overalt i verden. Antallet af velfungerende demokratier er ifølge det britiske magasin The Economist nu nede på blot 19. Populister og autokrater vinder frem, og Vesten er rystet af Brexit og præsident Trump.