Offer for hævnporno: Vi kan ikke pege fingre ad dem, som deler vores billeder, uden at vi forholder os til vores eget ansvar Vi er nødt til at tage ansvar for, at det var os, der delte billederne i første omgang. Vi må ikke bare indtage offerrollen.

Jeg gik ind på gymnasiet og mødte ind til første time. Jeg mærkede hurtigt en underlig stemning, da en af drengene sagde, at vi var nødt til at snakke.

Han fortalte, at han havde modtaget nøgenbilleder af mig fra en falsk facebookprofil – og det havde de andre drenge fra min klasse også. Det var sådan, det begyndte. Dét, der skulle blive til en række af tilfælde, hvor jeg blev udsat for hævnporno.

Det var krænkende på en fuldstændig ubeskrivelig måde. Ødelæggende. Derfor er det noget, vi skal komme til livs.

Er løsningen, at kvinder skal stoppe med at dele billeder? Nej!

Med det sagt er det vores opgave at passe på os selv.

Noget, vi er for dårlige til – det var jeg i hvert fald. Derfor skal vi tænke os om et par gange, før vi deler billeder af os selv. Selv om man stoler på folk og tænker, ’det sker ikke for mig’, så er alt hævnporno delt af mennesker, der er blevet vist en tillid.

Det betyder selvfølgelig ikke, det er kvinders skyld, når de bliver udsat for hævnporno. Men på trods af det kan vi alligevel ikke fraskrive os alt ansvaret. Vi kan ikke pege fingre ad dem, som deler vores billeder, uden at vi forholder os til vores egen rolle. Det er nemlig lige så forkert ikke at anerkende medansvaret, som det er at bebrejde kvinder for, at det er deres skyld.

Vi er nødt til at tage ansvar for, at det var os, der delte billederne i første omgang. Vi må ikke bare indtage offerrollen.

Da jeg selv stod i situation, følte jeg mig både forkert og ydmyget. Samtidig blev jeg fuldstændig overvældet af den støtte, forståelse og hjælp, jeg mødte, hos mennesker, jeg aldrig forestillede mig at få den fra. Fra folk, jeg knap kendte.

Det gav mig en tro på, at det ikke var min skyld, at det skete, for det følte jeg. I dag ved jeg dog, at jeg har et medansvar for det. Men skylden – den ligger hos ham, der havde mine billeder og valgte at dele dem uden min samtykke.

Det er noget, jeg kan, fordi jeg ikke blev mødt af et bebrejdende samfund; ellers var jeg aldrig nået til den konklusion.

Det er ikke mit indtryk, at folk synes, at man er cool, når man deler nøgenbilleder af andre. De synes, at man er en kujon. Et dårligt menneske. At man er uretfærdig. Det var i hvert fald de ord, der faldt om min gerningsmand.

Han blev ikke dømt. Det var svært, men jeg er afklaret med det. Fordi jeg ved, at selv om jeg ikke har anklagemyndighedens opbakning, så har jeg langt størstedelen af samfundets. Og den betyder mere.

Uanset hvor grænseoverskridende det har været for mig, er det ikke mig, der står tilbage og er til grin. Det er ham. Også selv om jeg står med en del af medansvaret for, at det skete.

Jeg kan ikke bare tie stille med, hvad der skete, selv om det ville være det nemmeste.

Ligesom alle andre ofre har jeg til opgave at fortælle min historie. Mit budskab er, at pigerne skal passe på sig selv, gerningsmændene skal tænke sig om, og modtagerne skal lade være med at dele det endnu en gang.